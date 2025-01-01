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В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка - РИА Новости, 01.01.2025
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18:30 01.01.2025 (обновлено: 19:04 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/elka-1992257403.html
В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка
В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка - РИА Новости, 01.01.2025
В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка
Городская елка сгорела в ЗАТО Лесной в Свердловской области из-за запущенного рядом фейерверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:30:00+03:00
2025-01-01T19:04:00+03:00
происшествия
свердловская область
валерий горелых
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Городская елка сгорела в ЗАТО Лесной в Свердловской области из-за запущенного рядом фейерверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 1 января. Причиной стало нарушение правил использования пиротехники мужчиной, пришедшим в парк с женщиной и двумя детьми."Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула", — подчеркнул Горелых.Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины устанавливают. По словам Горелых, по итогам проверок сотрудники МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение.
https://ria.ru/20241231/peterburg-1992122381.html
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Городская елка сгорела из-за фейерверка в уральском городе Лесной
"Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в её безопасности, что, скорее всего, и привело к серьёзным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула", - сообщили в региональном главке МВД.
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происшествия, свердловская область, валерий горелых, россия
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, Россия
В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка

В Лесном в Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Городская елка сгорела в ЗАТО Лесной в Свердловской области из-за запущенного рядом фейерверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 1 января. Причиной стало нарушение правил использования пиротехники мужчиной, пришедшим в парк с женщиной и двумя детьми.
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"Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула", — подчеркнул Горелых.
Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины устанавливают. По словам Горелых, по итогам проверок сотрудники МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение.
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ПроисшествияСвердловская областьВалерий ГорелыхРоссия
 
 
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