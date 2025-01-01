https://ria.ru/20250101/elka-1992257403.html

В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка

В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка - РИА Новости, 01.01.2025

В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка

Городская елка сгорела в ЗАТО Лесной в Свердловской области из-за запущенного рядом фейерверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:30:00+03:00

2025-01-01T18:30:00+03:00

2025-01-01T19:04:00+03:00

происшествия

свердловская область

валерий горелых

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992259734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bd6ad97857269702580e3149cea85c5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 янв — РИА Новости. Городская елка сгорела в ЗАТО Лесной в Свердловской области из-за запущенного рядом фейерверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 1 января. Причиной стало нарушение правил использования пиротехники мужчиной, пришедшим в парк с женщиной и двумя детьми."Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула", — подчеркнул Горелых.Ущерб составил более 600 тысяч рублей. Личность мужчины устанавливают. По словам Горелых, по итогам проверок сотрудники МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение.

https://ria.ru/20241231/peterburg-1992122381.html

https://ria.ru/20241228/elka-1991875674.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Городская елка сгорела из-за фейерверка в уральском городе Лесной "Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в её безопасности, что, скорее всего, и привело к серьёзным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала, и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула", - сообщили в региональном главке МВД. 2025-01-01T18:30 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, валерий горелых, россия