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Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
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09:58 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:58:00+03:00
2025-01-01T09:58:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. "Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)", – сказал Белогорьев. В Венгрию можно будет, не расширяя действующие мощности, направить дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, уточнил он. Часть российского газа – в пределах 1–2 миллиардов кубометров газа в год – может быть, вероятно, перенаправлена также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, предположил эксперт. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он. "В целом, за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину", – заключил он.
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
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экономика, венгрия, молдавия, турция, владимир путин, газпром, евросоюз, национальный антитеррористический комитет рф
Экономика, Венгрия, Молдавия, Турция, Владимир Путин, Газпром, Евросоюз, Национальный антитеррористический комитет РФ
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Экономист Белогорьев: украинский транзит газа можно заместить с помощью Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
«
"Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)", – сказал Белогорьев.
В Венгрию можно будет, не расширяя действующие мощности, направить дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, уточнил он.
Часть российского газа – в пределах 1–2 миллиардов кубометров газа в год – может быть, вероятно, перенаправлена также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, предположил эксперт. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он.
"В целом, за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину", – заключил он.
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ЭкономикаВенгрияМолдавияТурцияВладимир ПутинГазпромЕвросоюзНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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