Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
Экономист Белогорьев: украинский транзит газа можно заместить с помощью Турции
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
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"Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)", – сказал Белогорьев.
В Венгрию можно будет, не расширяя действующие мощности, направить дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, уточнил он.
Часть российского газа – в пределах 1–2 миллиардов кубометров газа в год – может быть, вероятно, перенаправлена также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, предположил эксперт. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он.
"В целом, за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину", – заключил он.
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