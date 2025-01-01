https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:58:00+03:00

2025-01-01T09:58:00+03:00

2025-01-01T09:58:00+03:00

экономика

венгрия

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турция

владимир путин

газпром

евросоюз

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинский транзит газа может быть частично замещен увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" и по Трансбалканскому газопроводу, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. "Украинский транзит в страны ЕС и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по "Балканскому потоку" в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)", – сказал Белогорьев. В Венгрию можно будет, не расширяя действующие мощности, направить дополнительно около 1 миллиарда кубометров газа в год, уточнил он. Часть российского газа – в пределах 1–2 миллиардов кубометров газа в год – может быть, вероятно, перенаправлена также в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу, предположил эксперт. По этому же направлению может осуществляться газоснабжение Молдавии, добавил он. "В целом, за счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину", – заключил он.

https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html

https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

венгрия

молдавия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, венгрия, молдавия, турция, владимир путин, газпром, евросоюз, национальный антитеррористический комитет рф