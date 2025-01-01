https://ria.ru/20250101/donetsk-1992235605.html
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов - РИА Новости, 01.01.2025
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов
Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:05:00+03:00
2025-01-01T15:05:00+03:00
2025-01-01T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Прошедшей ночью в Донецке не было зафиксировано ни одного обстрела. Это первая новогодняя ночь с начала спецоперации, когда вооруженные формирования Украины не наносили удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении. В предыдущую новогоднюю ночь украинские военные атаковали центр города из РСЗО "Град", в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 12 получили ранения, были повреждены школа, бизнес-центр, гостиница и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20241231/ukraina-1992180775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов впервые с начала СВО