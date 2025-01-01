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Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/donetsk-1992235605.html
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов - РИА Новости, 01.01.2025
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов
Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:05:00+03:00
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специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Прошедшей ночью в Донецке не было зафиксировано ни одного обстрела. Это первая новогодняя ночь с начала спецоперации, когда вооруженные формирования Украины не наносили удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении. В предыдущую новогоднюю ночь украинские военные атаковали центр города из РСЗО "Град", в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 12 получили ранения, были повреждены школа, бизнес-центр, гостиница и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20241231/ukraina-1992180775.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов

Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов впервые с начала СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Прошедшей ночью в Донецке не было зафиксировано ни одного обстрела. Это первая новогодняя ночь с начала спецоперации, когда вооруженные формирования Украины не наносили удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
В предыдущую новогоднюю ночь украинские военные атаковали центр города из РСЗО "Град", в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 12 получили ранения, были повреждены школа, бизнес-центр, гостиница и многоквартирные дома.
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