https://ria.ru/20250101/donetsk-1992235605.html

Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов

Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов - РИА Новости, 01.01.2025

Новогодняя ночь в Донецке прошла без обстрелов

Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:05:00+03:00

2025-01-01T15:05:00+03:00

2025-01-01T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Новогодняя ночь в Донецке впервые прошла без обстрелов украинских военных с начала специальной военной операции, сообщили РИА Новости в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Прошедшей ночью в Донецке не было зафиксировано ни одного обстрела. Это первая новогодняя ночь с начала спецоперации, когда вооруженные формирования Украины не наносили удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении. В предыдущую новогоднюю ночь украинские военные атаковали центр города из РСЗО "Град", в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще 12 получили ранения, были повреждены школа, бизнес-центр, гостиница и многоквартирные дома.

https://ria.ru/20241231/ukraina-1992180775.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк