Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"
Красносельский: Молдавия необоснованно приписывает ПМР долг перед "Газпромом"
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Кишинев необоснованно приписывает Приднестровью долг перед "Газпромом", заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба.
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Красносельский добавил, что 28 декабря "Газпром" направил компании "Молдовагаз" претензию по поводу задолженности. По его словам, российский концерн указал, что ограничение поставок природного газа обусловлено регулярным неисполнением платежных обязательств. При этом молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую.
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"Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаз-Приднестровья" претензии не предъявлял. Никогда", — подчеркнул Красносельский.
Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Ранее в среду стало известно, что многие жители Приднестровья остались без горячей воды, отопления и газа из-за прекращения поставок.