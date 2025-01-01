Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 01.01.2025 (обновлено: 20:02 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/dolg-1992262538.html
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 01.01.2025
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"
Кишинев необоснованно приписывает Приднестровью долг перед "Газпромом", заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:36:00+03:00
2025-01-01T20:02:00+03:00
молдавия
украина
ссср
вадим красносельский
газпром
молдовагаз
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992262940_0:0:3431:1930_1920x0_80_0_0_4c9558de6a0c51008ee748d30557ccc7.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Кишинев необоснованно приписывает Приднестровью долг перед "Газпромом", заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба.&quot;Они (Молдавия. — Прим. ред.) просто взяли, перепечатали письмо &quot;Газпрома&quot;, поменяли названия адресатов и направили его &quot;Тираспольтрансгаз-Приднестровье&quot;, говоря о том, что якобы весь долг — это долг &quot;Тираспольтрансгаз-Приднестровья&quot;. Это прямая ложь, провокация&quot;, — приводит его слова пресс-служба.Красносельский добавил, что 28 декабря "Газпром" направил компании "Молдовагаз" претензию по поводу задолженности. По его словам, российский концерн указал, что ограничение поставок природного газа обусловлено регулярным неисполнением платежных обязательств. При этом молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую. &quot;Никогда &quot;Газпром&quot; в адрес Приднестровья, в адрес &quot;Тираспольтрансгаз-Приднестровья&quot; претензии не предъявлял. Никогда&quot;, — подчеркнул Красносельский.Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Ранее в среду стало известно, что многие жители Приднестровья остались без горячей воды, отопления и газа из-за прекращения поставок.
https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992257722.html
https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992254418.html
https://ria.ru/20250101/zhiteli-1992230258.html
молдавия
украина
ссср
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151476/07/1514760723_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b80a859e37736f9383774d77c5902df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, ссср, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, в мире, россия, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Украина, СССР, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, В мире, Россия, Приднестровская Молдавская Республика
Глава ПМР обвинил Молдавию в приписывании долга перед "Газпромом"

Красносельский: Молдавия необоснованно приписывает ПМР долг перед "Газпромом"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Кишинев необоснованно приписывает Приднестровью долг перед "Газпромом", заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба.
«

"Они (Молдавия. — Прим. ред.) просто взяли, перепечатали письмо "Газпрома", поменяли названия адресатов и направили его "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", говоря о том, что якобы весь долг — это долг "Тираспольтрансгаз-Приднестровья". Это прямая ложь, провокация", — приводит его слова пресс-служба.

Уголь - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Молдавская ГРЭС в ПМР перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь
Вчера, 18:37
Красносельский добавил, что 28 декабря "Газпром" направил компании "Молдовагаз" претензию по поводу задолженности. По его словам, российский концерн указал, что ограничение поставок природного газа обусловлено регулярным неисполнением платежных обязательств. При этом молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую.
«

"Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаз-Приднестровья" претензии не предъявлял. Никогда", — подчеркнул Красносельский.

Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Кишинев ищет решение по подключению госучреждений в ПМР к энергоснабжению
Вчера, 17:56
На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В сентябре 2023-го глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Таким образом, Кишинев предложил выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Ранее в среду стало известно, что многие жители Приднестровья остались без горячей воды, отопления и газа из-за прекращения поставок.
Регулировка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа
Вчера, 14:03
 
МолдавияУкраинаСССРВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазВ миреРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала