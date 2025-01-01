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Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 01.01.2025 (обновлено: 09:44 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/dnr-1992213066.html
Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов
Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 01.01.2025
Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов
Российские войска начали зачистку села Шевченко в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:36:00+03:00
2025-01-01T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
янтарный
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Российские войска начали зачистку села Шевченко в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 декабря сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. Шевченко находится западнее Курахово, за освобождение которого от украинской оккупации также идут бои. "Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, идут бои в районе Дачного и Янтарного. "Янтарное превращено противником в укрепрайон. Наши ребята заняли опорники врага в восточной части Янтарного, инициатива в наших руках, идет активное наступление", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250101/dnepropetrovsk-1992205890.html
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донецкая народная республика
курахово
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донецкая народная республика, курахово, янтарный, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Янтарный, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские войска начали зачистку села Шевченко в ДНР, заявил Рогов

Рогов сообщил о начале зачистки села Шевченко в западной части ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости. Российские войска начали зачистку села Шевченко в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 16 декабря сообщил об освобождении села Шевченко на красноармейском направлении в ДНР. Шевченко находится западнее Курахово, за освобождение которого от украинской оккупации также идут бои.
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"Наши войска выбили противника к западным окраинам Шевченко. Начата зачистка села. Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, идут бои в районе Дачного и Янтарного.
"Янтарное превращено противником в укрепрайон. Наши ребята заняли опорники врага в восточной части Янтарного, инициатива в наших руках, идет активное наступление", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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