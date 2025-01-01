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В США назвали город, открывающий ВС России путь на Днепропетровск - РИА Новости, 01.01.2025
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05:24 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/dnepropetrovsk-1992205890.html
В США назвали город, открывающий ВС России путь на Днепропетровск
В США назвали город, открывающий ВС России путь на Днепропетровск - РИА Новости, 01.01.2025
В США назвали город, открывающий ВС России путь на Днепропетровск
Освобождение Курахово в ДНР откроет ВС России доступ к Днепропетровску — промышленному центру Украины, сообщает американский журнал The New York Times. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T05:24:00+03:00
2025-01-01T05:24:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
курахово
донбасс
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Освобождение Курахово в ДНР откроет ВС России доступ к Днепропетровску — промышленному центру Украины, сообщает американский журнал The New York Times."На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно разрушается, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в район Днепра (Украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.), который сейчас является промышленным центром страны", — говорится в публикации.По словам экспертов, постоянные атаки российских военных серьезно ослабили оборону ВСУ в Донбассе."Наиболее критическая ситуация для украинских сил остается в регионе Донбасс на востоке Украины, где россияне медленно, но уверенно продвигаются к Покровску (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — важному военному узлу", — признает автор статьи.Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из городаКурахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241231/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html
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донецкая народная республика
курахово
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, курахово, донбасс, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донбасс, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В США назвали город, открывающий ВС России путь на Днепропетровск

NYT: освобождение Курахово откроет ВС России путь к Днепропетровску

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Освобождение Курахово в ДНР откроет ВС России доступ к Днепропетровску — промышленному центру Украины, сообщает американский журнал The New York Times.
"На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно разрушается, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в район Днепра (Украинское название Днепропетровска. — Прим. ред.), который сейчас является промышленным центром страны", — говорится в публикации.
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"Наиболее критическая ситуация для украинских сил остается в регионе Донбасс на востоке Украины, где россияне медленно, но уверенно продвигаются к Покровску (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — важному военному узлу", — признает автор статьи.
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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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