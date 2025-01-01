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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 01.01.2025
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12:15 01.01.2025 (обновлено: 12:32 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/dnepr-1992224480.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 01.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 40 боевиков ВСУ, орудие Д-20 в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
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2025-01-01T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 40 боевиков ВСУ, орудие Д-20 в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское и Берислав Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 40 боевиков ВСУ, орудие Д-20 в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское и Берислав Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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