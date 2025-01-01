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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 01.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 40 боевиков ВСУ, орудие Д-20 в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:15:00+03:00
2025-01-01T12:15:00+03:00
2025-01-01T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 40 боевиков ВСУ, орудие Д-20 в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское и Берислав Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"