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На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
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01:58 01.01.2025 (обновлено: 03:43 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/dezertiry-1992202330.html
На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ
На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ
Украинская 155-я бригада имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, несет значительные потери, а число случаев дезертирства... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:58:00+03:00
2025-01-01T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская 155-я бригада имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, несет значительные потери, а число случаев дезертирства растет. Об этом сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.net" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook*."Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования", — написал он.По данным Бутусова, уже на момент отправки бригады на тренировку во Францию было зафиксировано 935 случаев СОЧ (Самовольного оставления части. — Прим. ред.), при этом на обучение послали не подготовленных бойцов, а "толпу людей, только что одетых в военную форму".По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский не контролировал исполнение своих же обещаний, которые он давал президенту Франции Эммануэлю Макрону, а министр обороны Украины Рустем Умеров попросту не обращал внимание на оснащение и подготовку этой бригады.Он также обвинил военное руководство страны в том, что они начали обращать внимание на реальную боеспособность бригады только на поле боя."И стоит ли это, господин Зеленский, Умеров и (Главком ВСУ. — Прим. ред.) Сырский, жизней десятков людей?.." — задался он вопросом.В декабре Бутусов сообщил, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции.В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022-го в рядах ВСУ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, франция, юрий бутусов, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Юрий Бутусов, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о катастрофе в рядах элитной бригады ВСУ

Бутусов сообщил о росте числа дезертиров в рядах элитной 155-й бригады ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская 155-я бригада имени Анны Киевской, часть состава которой проходила обучение во Франции, несет значительные потери, а число случаев дезертирства растет. Об этом сообщил главный редактор украинского издания "Цензор.net" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook*.
"Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и (Приводило. — Прим. ред.) к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования", — написал он.
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По данным Бутусова, уже на момент отправки бригады на тренировку во Францию было зафиксировано 935 случаев СОЧ (Самовольного оставления части. — Прим. ред.), при этом на обучение послали не подготовленных бойцов, а "толпу людей, только что одетых в военную форму".
По его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский не контролировал исполнение своих же обещаний, которые он давал президенту Франции Эммануэлю Макрону, а министр обороны Украины Рустем Умеров попросту не обращал внимание на оснащение и подготовку этой бригады.
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Он также обвинил военное руководство страны в том, что они начали обращать внимание на реальную боеспособность бригады только на поле боя.
"И стоит ли это, господин Зеленский, Умеров и (Главком ВСУ. — Прим. ред.) Сырский, жизней десятков людей?.." — задался он вопросом.
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В декабре Бутусов сообщил, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции.
В конце ноября глава французского Минобороны Себастьян Лекорню сообщил, что обученные в этой стране 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Подготовку во Франции проходили три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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