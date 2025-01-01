https://ria.ru/20250101/ded_moroz-1990832297.html

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире - РИА Новости, 01.01.2025

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых России. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:16:00+03:00

2025-01-01T00:16:00+03:00

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справки

новый год

дед мороз

санта-клаус

снегурочка

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Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых России. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки.Первоначально, еще во времена древних славян, он был известен как Трескунец, Морозко, Карачун, Зимник или Студенец и представлял собой маленького, сгорбленного старика. Этот повелитель стуж и морозов обладал свирепым нравом, а встреча с ним грозила большой опасностью. Более того, во избежание неприятностей наши предки старались его задобрить, оставляя подарки на пороге дома. С приходом христианства некоторые языческие обряды исчезли, а суровый образ духа зимы стал героем многочисленных преданий и сказок. Постепенно "подобрел" и его характер – он стал представляться как заботливый хозяин леса и покровитель детских зимних забав. Дед Мороз как "рождественский дед", который раздает подарки детям, появился в России только в середине XIX века.По традиции волшебник имеет густую серебристую бороду, которая символизирует благополучие и богатство, а также рукавицы, валенки, красную шубу и белые брюки, которые в последнее время стали красными. Шуба Деда Мороза должна быть длинной – по щиколотку или по голень. У современного Деда Мороза в костюме появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стразами и "самоцветами".Российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь он испробовал разные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение отдает белой тройке лошадей и лыжам. Дарить детям подарки дедушке помогает внучка Снегурочка – героиня русской народной сказки, вылепленная из снега и ожившая. Широкую известность образ получил благодаря пьесе Александра Островского "Снегурочка", в которой был широко использован материал народных сказок, поверий, обычаев. В 1882 году состоялась премьера одноименной оперы Николая Римского-Корсакова – одной из вершин национального искусства. Обычно Снегурочка изображается в виде красивой девочки или девушки с длинной светлой косой, в белой серебристой шубке и шапке или кокошнике. Голубая одежда в цветовой гамме Снегурочки появилась с 1930-х годах, когда она стала символом Нового года. Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге (Вологодская область). В этом же городе расположено сказочное отделение почты, которое работает круглый год. Сюда поступают письма и посылки, адресованные Деду Морозу. Также у новогоднего деда есть усадьба в Кузьминском лесу Москвы. А также три ее филиала: "Снежная королева" в Измайловском парке – комплекс, созданный по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, "Центр управления волшебством" в ландшафтном парке "Митино" – мини-усадьба, созданная по мотивам русской народной сказки "Морозко" (известной в изложении Алексея Толстого), и "Простоквашино" в парке Олимпийской деревни – сказочная деревня, созданная по мотивам одноименного мультсериала.Если в России Дед Мороз остается главным символом Нового года, то в странах Западного мира его "брат", который выглядит и зовется по-разному, является олицетворением Рождества, которое празднуют 25 декабря.В Америке его имя – Санта-Клаус. Прообразом для него стал общехристианский святой Николай Мирликийский (Santa – святой, Claus – Николай), который был известен своей помощью в виде тайных подарков бедным людям, имеющим детей.Образ Санта-Клауса сформировался в 1823 году после выхода в США детской поэмы преподавателя семинарии Клемента Кларка Мура "Ночь перед Рождеством, или Визит святого Николая". В ней Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Он был изображен в виде веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой, разъезжающего на санях с оленьей упряжкой. В 1862 году карикатурист Томас Наст нарисовал первый образ Санта-Клауса, поселив его на Северном полюсе. Более 20 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Обложки пользовались большой популярностью, но имели один недостаток – были черно-белыми. Красную шубу дедушке подарил в 1885 году американский издатель Луис Пранг, напечатав рождественские открытки методом цветной литографии. Современный облик Санта-Клауса принадлежит художнику из США Хэддону Сандблому, который в 1931 году сделал серию рисунков для рекламы кока-колы. Так появился образ Санта-Клауса – седого старика с бородой и усами, одетого в красные штаны, полушубок, подпоясанный кожаным ремнем, и шапку-колпак.В Финляндии к местным детям наведывается Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как "Рождественский козел". Дело в том, что деревенские жители, которые в ночь Рождества разносили по домам подарки, надевали козлиные шубы.Йоулупукки – крупный мужчина с длинными седыми волосами, бородой и усами, который носит высокую красные шапку, куртку и штаны. Финский волшебник живет на сопке Корвантунтури, которая находится в Лапландии. Благодаря сопке он может слышать просьбы детей со всего мира и записывать их в особую волшебную книгу. В своей резиденции Дед Мороз живет вместе с женой Муори и гномами. Супруга готовит еду, а маленькие помощники занимаются разнообразными обязанностями. Помимо помощи в упаковке подарков, они ведут хозяйство, записывают в особые книги сведения о поведении всех детей на свете и принимают почту. В Германии есть целых два зимних деда. Один из них – Санта-Николаус. Его образ связан со святым Николаем Мирликийским. Санта-Николаус приносит детям подарки не под Рождество, а 6 декабря – в день святого Николая. В рождественскую ночь к немецким ребятам приходит Вайнахтсман – точная копия русского Деда Мороза. Рождественский дед представляется как дружелюбный старик с длинной белой бородой, в красной шубе с белым мехом, с мешком подарков и розгой. В праздничную ночь он одаривает послушных детей и наказывает плохо себя ведущих.В Германии дети, как и в России, пишут письма Деду Морозу со своими пожеланиями. В стране находятся несколько деревень, в которых работают почтовые отделения, принимающие письма для рождественского деда и передающие их по назначению. Самым популярным адресом является деревня Химмельпфорт, которая находится недалеко от Берлина. На русский язык название этого местечка можно перевести как "Небесные врата". Сюда на имя Деда Мороза приходят сотни тысяч писем, и каждый юный адресант получает рождественское поздравление. Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое переводится как "Отец Рождество". Его изображают в ярком красном кафтане и красных брюках с белой бородой и колпаком. Главное отличие французского Деда Мороза – отсутствие оленьей упряжки. Ходит Пер Ноэль пешком (встречается версия, что он развозит подарки детям верхом на ослике), его кафтан не расшит узорами. Его родным городом французы считают Страсбург. Почта Пер Ноэля находится в Либурне. Именно туда приходят письма Деду Морозу. В рождественскую ночь Пер Ноэль путешествует по миру, останавливаясь в каждом доме. Он спускается через дымоход и оставляет подарки для каждого ребенка. В канун Рождества дети наполняют свою обувь морковью и угощениями для ослика Пер Ноэля и оставляют ее у камина. В Италии местный Дед Мороз – Баббо Натале, который оставляет свои сани на крыше и проникает в дом через трубу. Традиционно принято оставлять для него молоко и сладости. А после Баббо Натале приходит Бефана. Один из самых любимых новогодних праздников в Италии и почти неизвестный жителям других стран – 6 января – День Святой Епифании или просто Бефаны. Это итальянская фея в образе маленькой доброй ведьмы. Она проникает в дома через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным – уголь. Многие в ночь на 6 января оставляют для нее бокал вина или апельсин. В Чехии и Словакии два рождественских персонажа – Микулаш и Ежишек. Святой Микулаш – это чешский Дед Мороз. Он приходит в ночь на 6 декабря, накануне дня Святого Николая. Он одет в длинную шубу и шапку, у него есть посох с закрученным в спираль верхом. А за спиной – короб с подарками. Сопровождают его ангел в белоснежной одежде и лохматый чертенок. Дети верят, что подарки, которые приносит Святой Микулаш, были от Ежишка (Маленького Иисуса). Ежишек – самый скромный рождественский персонаж в мире. Подбрасывая подарки в дома детей, он старается остаться невидимым.Белорусский аналог Деда Мороза – Зюзя – считается богом зимы. Его имя произошло от белорусского "зюзець", которое переводится на русский как "мерзнуть". Он царит в период от Рождества и вплоть до дня весеннего равноденствия, олицетворяя собой стужу и лютый мороз. Зюзя представляет собой низкого и толстого пожилого мужчину с белоснежными волосами, одетого в белую одежду. Он живет в лесах, ходит по снегу босиком, без шапки и насылает на людей морозы, пургу и прочие холодные напасти. Для того, чтобы задобрить Зюзю, белорусы в рождественскую ночь откладывают часть кутьи в отдельную тарелку и оставляют на ночь на отдельном столе. Образ Деда Мороза также присутствует в национальных традициях стран Азии. В Японии в роли новогоднего деда долгое время была главная фигура – бог Хотей ошо – один из семи богов счастья. Но с недавнего времени в стране появились два других рождественско-новогодних персонажа, которые даже соперничают между собой. Сегацу-сан в преддверии новогодних праздников ходит по домам целую неделю, которую японцы называют "золотой". Он одет в небесно-голубое кимоно. Подарки он не дарит (их готовят и вручают детям их родители), а только поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сегацу-сана называют "Господин Новый год". А его "младший" брат Одзи-сан больше похож на американского Санта-Клауса. Он одет в традиционный красный колпак и дарит подарки детям независимо от родителей.В Китае, где наступление Нового года не совпадает с общемировым и отмечается по лунному календарю, существует несколько трактовок имени и образа зимнего волшебника. Он может откликаться на имена Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин, но и на этом список не заканчивается. Шань Дань Лаожен, как и его "коллеги", ходит в одеждах красного цвета. В Китае считается, что красный цвет отпугивает злых духов. Путешествует он на ослике. Кроме того, китайцы уверены, что их новогодний представитель в обязательном порядке изучал философию Конфуция и в случае необходимости способен продемонстрировать навыки ушу и айкидо. Шань Дань Лаожен дарит людям лайси – конверты с некоторой суммой на счастье, которая станет основой процветания в наступающем году.На китайских рисунках и статуэтках китайский Дед Мороз часто изображается держащим в руках саксофон. В Монголии новый год встречают два раза – в ночь с 31 декабря на 1 января и по лунному календарю (чаще всего выпадает на февраль). Монгольского коллегу Деда Мороза зовут Увлин Увгун. Он отличный скотовод, а потому на праздник приходит в традиционной монгольской одежде: мохнатой шубе и большой лисьей шапке. На боку у него табакерка, кремень и огниво, в руках – длинный кнут. Помогают ему Зазан Охин (девочка Снег) и Шина Жила (мальчик Новый год). Они же сопровождают его в новогоднюю ночь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, новый год, дед мороз, санта-клаус, снегурочка