"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа
DE: в Европе боятся инфляции из-за отключения поставок российского газа
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Европе опасаются роста инфляции из-за отключения поставок российского газа, пишет британская газета Daily Express.
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"Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции", — говорится в материале.
"Газпром" в среду в своем Telegram-канале сообщил о прекращении подачи газа через Украину. Там напомнили, что 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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