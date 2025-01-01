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"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
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09:23 01.01.2025 (обновлено: 15:27 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа - РИА Новости, 01.01.2025
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа
В Европе опасаются роста инфляции из-за отключения поставок российского газа, пишет британская газета Daily Express. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Европе опасаются роста инфляции из-за отключения поставок российского газа, пишет британская газета Daily Express."Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции", — говорится в материале."Газпром" в среду в своем Telegram-канале сообщил о прекращении подачи газа через Украину. Там напомнили, что 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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экономика, европа, украина, румыния, владимир зеленский, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, турецкий поток, транзит газа через украину, в мире
Экономика, Европа, Украина, Румыния, Владимир Зеленский, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Турецкий поток, транзит газа через Украину, В мире
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа

DE: в Европе боятся инфляции из-за отключения поставок российского газа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Европе опасаются роста инфляции из-за отключения поставок российского газа, пишет британская газета Daily Express.
«
"Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции", — говорится в материале.
"Газпром" в среду в своем Telegram-канале сообщил о прекращении подачи газа через Украину. Там напомнили, что 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаРумынияВладимир ЗеленскийГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз УкраиныТурецкий потоктранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
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