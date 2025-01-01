https://ria.ru/20250101/chernogoriya-1992270196.html

В Черногории назвали возможную причину убийств в кафе

В Черногории назвали возможную причину убийств в кафе - РИА Новости, 01.01.2025

В Черногории назвали возможную причину убийств в кафе

Причиной убийства мужчиной нескольких человек в городе Цетине в Черногории могла стать личная ссора, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG) со ссылкой... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:55:00+03:00

2025-01-01T21:55:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Причиной убийства мужчиной нескольких человек в городе Цетине в Черногории могла стать личная ссора, передает Радио и телевидение Черногории (RTCG) со ссылкой на собственный источник. Управление полиции Черногории сообщило в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А. М. застрелил несколько человек и скрылся с огнестрельным оружием. По данным МВД, погибших как минимум четверо, "включая некоторых его родственников". По версии источника RTCG, перед нападением А. М. (местный житель Ацо Мартинович) поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д. К. "Потом Мартинович пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил и ранил несколько человек. После этого он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину", - передает телеканал. Подчеркивается, что Мартинович не является членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство добавило, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности". По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.

https://ria.ru/20241031/zhurnalist-1981034724.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1982043068.html

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в мире, черногория