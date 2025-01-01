https://ria.ru/20250101/chernogorija-1992272355.html
Премьер Черногории рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в кафе
Премьер Черногории рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в кафе - РИА Новости, 01.01.2025
Премьер Черногории рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в кафе
Медики борются за жизни четырех раненых вооруженным нападавшим в городе Цетине в Черногории, сообщил черногорский премьер Милойко Спайич. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:34:00+03:00
2025-01-01T22:34:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых вооруженным нападавшим в городе Цетине в Черногории, сообщил черногорский премьер Милойко Спайич. Управление полиции Черногории информировало ранее в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А. М. застрелил несколько человек и скрылся с огнестрельным оружием. По данным МВД, погибших как минимум четверо, "включая некоторых его родственников", в том числе, предположительно, родителей. Раненых доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице, куда прибыл и премьер страны. "Ужасная трагедия потрясла всех нас. Сейчас все наряды полиции на месте происшествия. Мы ищем нападавшего, и мы на верном пути. Медики борются за жизни четырех человек в Клиническом центре, всем им проводят операции", - заявил Спаийч в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG). Он также анонсировал трехдневный траур в республике. По версии источника RTCG, перед нападением А.М. (местный житель Ацо Мартинович) поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д. К. Потом Мартинович пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а еще несколько ранил. После этого он направился дальше, к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину. Подчеркивается, что Мартинович не является членом какого-либо из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия". Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство добавило, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности". По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
https://ria.ru/20241220/horvatija-1990398248.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, подгорица (город)
В мире, Черногория, Подгорица (город)
Премьер Черногории рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в кафе
Премьер Черногории Спайич: медики борются за жизни четверых раненых в Цетине
БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Медики борются за жизни четырех раненых вооруженным нападавшим в городе Цетине в Черногории, сообщил черногорский премьер Милойко Спайич.
Управление полиции Черногории
информировало ранее в среду, что во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А. М. застрелил несколько человек и скрылся с огнестрельным оружием. По данным МВД, погибших как минимум четверо, "включая некоторых его родственников", в том числе, предположительно, родителей.
Раненых доставили в Клинический центр Черногории в Подгорице
, куда прибыл и премьер страны.
«
"Ужасная трагедия потрясла всех нас. Сейчас все наряды полиции на месте происшествия. Мы ищем нападавшего, и мы на верном пути. Медики борются за жизни четырех человек в Клиническом центре, всем им проводят операции", - заявил Спаийч в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG). Он также анонсировал трехдневный траур в республике.
По версии источника RTCG, перед нападением А.М. (местный житель Ацо Мартинович) поссорился с одним из пострадавших с инициалами Д. К. Потом Мартинович пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и убил несколько человек, а еще несколько ранил. После этого он направился дальше, к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Подчеркивается, что Мартинович не является членом какого-либо из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Полиция ранее призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство добавило, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.