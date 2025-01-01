https://ria.ru/20250101/chernogorija-1992269337.html

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе - РИА Новости, 01.01.2025

В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе

Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:35:00+03:00

2025-01-01T21:35:00+03:00

2025-01-01T21:35:00+03:00

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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление полиции МВД Черногории. "Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", - сообщило МВД в среду. Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности". По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.

https://ria.ru/20221223/strelba-1840908902.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черногория