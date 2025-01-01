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В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе - РИА Новости, 01.01.2025
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21:35 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/chernogorija-1992269337.html
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе - РИА Новости, 01.01.2025
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе
Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:35:00+03:00
2025-01-01T21:35:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление полиции МВД Черногории. "Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", - сообщило МВД в среду. Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности". По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
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в мире, черногория
В мире, Черногория
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе

В черногорском Цетине мужчина убил и ранил несколько человек в кафе и скрылся

© AP Photo / Risto BozovicПолицейские в Черногории
Полицейские в Черногории - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Risto Bozovic
Полицейские в Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление полиции МВД Черногории.
«
"Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", - сообщило МВД в среду.
Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
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