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В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе - РИА Новости, 01.01.2025
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе
Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:35:00+03:00
2025-01-01T21:35:00+03:00
2025-01-01T21:35:00+03:00
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БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление полиции МВД Черногории. "Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", - сообщило МВД в среду. Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности". По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория
В Черногории мужчина расстрелял людей в кафе
В черногорском Цетине мужчина убил и ранил несколько человек в кафе и скрылся
БЕЛГРАД, 1 янв - РИА Новости. Мужчина с инициалами А. М., используя огнестрельное оружие, убил и ранил несколько человек в кафе в черногорском Цетине, после чего скрылся, сообщило управление полиции МВД Черногории.
«
"Сегодня во второй половине дня в районе Байице в кафе А. М. с применением огнестрельного оружия лишил жизни несколько человек. Он был вооружен и скрылся", - сообщило МВД в среду.
Полиция призвала жителей Цетине оставаться в своих домах и сохранять бдительность. Отмечается, что все силы правопорядка привлечены к поискам нападавшего. Ведомство подчеркивает, что нападение не является результатом "разборок организованной преступности".
По официально не подтвержденным данным местных СМИ, погибли семь человек, включая двоих детей.