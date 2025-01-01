https://ria.ru/20250101/burya-1992212943.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 01.01.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:32:00+03:00
2025-01-01T09:32:00+03:00
2025-01-01T12:08:00+03:00
земля
михаил леус
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. "С вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии", — рассказал он.Леус уточнил, что в 7:58 мск индекс Кр достиг пяти единиц. Такой уровень этого показателя означает начало слабой магнитной бури, класса G1.Синоптик отметил, что, по прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и останется слабой. Ее прекращение ожидается не позднее полудня.Специалист также рассказал, что из-за процессов в геомагнитном поле накануне вечером в нескольких регионах можно было наблюдать полярное сияние.
https://ria.ru/20241227/pogoda-1991767955.html
земля
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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земля, михаил леус
На Земле началась магнитная буря
Синоптик Леус: слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января в 7:58