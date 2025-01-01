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На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 01.01.2025
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09:32 01.01.2025 (обновлено: 12:08 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/burya-1992212943.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 01.01.2025
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:32:00+03:00
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земля
михаил леус
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram. &quot;С вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии&quot;, — рассказал он.Леус уточнил, что в 7:58 мск индекс Кр достиг пяти единиц. Такой уровень этого показателя означает начало слабой магнитной бури, класса G1.Синоптик отметил, что, по прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и останется слабой. Ее прекращение ожидается не позднее полудня.Специалист также рассказал, что из-за процессов в геомагнитном поле накануне вечером в нескольких регионах можно было наблюдать полярное сияние.
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земля, михаил леус
Земля, Михаил Леус
На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января в 7:58

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram.
«

"С вечера вчерашнего дня геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии", — рассказал он.

Леус уточнил, что в 7:58 мск индекс Кр достиг пяти единиц. Такой уровень этого показателя означает начало слабой магнитной бури, класса G1.
Синоптик отметил, что, по прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и останется слабой. Ее прекращение ожидается не позднее полудня.
Специалист также рассказал, что из-за процессов в геомагнитном поле накануне вечером в нескольких регионах можно было наблюдать полярное сияние.
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ЗемляМихаил Леус
 
 
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