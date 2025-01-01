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Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА

Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025

Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:33:00+03:00

2025-01-01T22:33:00+03:00

2025-01-01T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Первого января текущего года в период с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что пять дронов ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Воронежской, по два — над Белгородской и Тульской областями, а также еще один — над Орловской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В частности, ранее в среду силы противовоздушной обороны в период с 17:30 до 20:00 сбили 19 летательных аппаратов над пятью российскими регионами. Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.

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