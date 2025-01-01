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Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА
Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025
Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:33:00+03:00
2025-01-01T22:33:00+03:00
2025-01-01T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили еще 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Первого января текущего года в период с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что пять дронов ликвидировали над Ростовской областью, четыре — над Воронежской, по два — над Белгородской и Тульской областями, а также еще один — над Орловской.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В частности, ранее в среду силы противовоздушной обороны в период с 17:30 до 20:00 сбили 19 летательных аппаратов над пятью российскими регионами. Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.
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россия, орловская область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область, ростовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Орловская область, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область, Ростовская область, Украина
Над пятью российскими регионами уничтожили 14 украинских БПЛА
Над Тульской, Орловской и еще тремя областями уничтожили 14 украинских БПЛА