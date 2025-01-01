https://ria.ru/20250101/bpla-1992270608.html

Над Орловской областью сбили беспилотник

Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025

Над Орловской областью сбили беспилотник

Вражеский БПЛА сбили над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:59:00+03:00

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2025-01-01T21:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

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украина

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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Вражеский БПЛА сбили над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "2025 год начался неспокойно - днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность, а теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА. Повреждений или пострадавших нет, на месте происшествия соответствующие проверки проводят оперативные службы", - написал Клычков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992268600.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, россия, украина