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Над Орловской областью сбили беспилотник
Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
Над Орловской областью сбили беспилотник
Вражеский БПЛА сбили над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:59:00+03:00
2025-01-01T21:59:00+03:00
2025-01-01T21:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Вражеский БПЛА сбили над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. "2025 год начался неспокойно - днем на территории Орловской области была объявлена ракетная опасность, а теперь силами наших ПВО был сбит вражеский БПЛА. Повреждений или пострадавших нет, на месте происшествия соответствующие проверки проводят оперативные службы", - написал Клычков в Telegram-канале.
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орловская область, андрей клычков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Украина
Над Орловской областью сбили беспилотник
Губернатор Клычков сообщил о сбитом над Орловской областью БПЛА