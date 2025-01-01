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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:11:00+03:00
2025-01-01T21:11:00+03:00
2025-01-01T21:11:00+03:00
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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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тульская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Украина
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА