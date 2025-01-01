https://ria.ru/20250101/bpla-1992267279.html

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2025

В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 01.01.2025

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специальная военная операция на украине

тульская область

россия

украина

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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250101/bpla-1992266195.html

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тульская область, россия, украина