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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/bpla-1992267279.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.01.2025
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. РИА Новости, 01.01.2025
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специальная военная операция на украине
тульская область
россия
украина
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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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тульская область
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тульская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия, Украина
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ТУЛА, 1 янв – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности.
"Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Вчера, 21:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьРоссияУкраина
 
 
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