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Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 01.01.2025 (обновлено: 21:55 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/bpla-1992266195.html
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:00:00+03:00
2025-01-01T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
воронежская область
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.&quot;Первого января текущего года в период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. Так, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 68 украинских БПЛА: 25 из них сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, еще 11 уничтожили над территорией Краснодарского края. Кроме того, десять беспилотников перехватили над Смоленской областью, два — над Тверской и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html
россия
ростовская область
белгородская область
курская область
брянская область
воронежская область
украина
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россия, ростовская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, воронежская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Воронежская область, Украина
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА

Над Ростовской, Брянской и еще тремя областями уничтожили 19 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Осколки от снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"Первого января текущего года в период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. Так, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 68 украинских БПЛА: 25 из них сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, еще 11 уничтожили над территорией Краснодарского края.
Кроме того, десять беспилотников перехватили над Смоленской областью, два — над Тверской и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьВоронежская областьУкраина
 
 
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