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Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:00:00+03:00
2025-01-01T21:00:00+03:00
2025-01-01T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Первого января текущего года в период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. Так, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 68 украинских БПЛА: 25 из них сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, еще 11 уничтожили над территорией Краснодарского края. Кроме того, десять беспилотников перехватили над Смоленской областью, два — над Тверской и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.
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россия, ростовская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, воронежская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Воронежская область, Украина
Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА
Над Ростовской, Брянской и еще тремя областями уничтожили 19 украинских БПЛА