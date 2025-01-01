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Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА

Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.01.2025

Над пятью российскими регионами уничтожили 19 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.01.2025

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россия

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курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны."Первого января текущего года в период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули в ведомстве.Как уточняется, десять дронов ликвидировали над Белгородской областью, три — над Курской, по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областями.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. Так, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 68 украинских БПЛА: 25 из них сбили над территорией Брянской области, 17 — над Крымом, еще 11 уничтожили над территорией Краснодарского края. Кроме того, десять беспилотников перехватили над Смоленской областью, два — над Тверской и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

https://ria.ru/20250101/kurakhovo-1992264910.html

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белгородская область

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россия, ростовская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, воронежская область, украина