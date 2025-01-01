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Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:26:00+03:00
2025-01-01T08:26:00+03:00
2025-01-01T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью