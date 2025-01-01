https://ria.ru/20250101/bpla-1992210073.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:26:00+03:00

2025-01-01T08:26:00+03:00

2025-01-01T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250101/khinshteyn-1992203661.html

курская область

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2025

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)