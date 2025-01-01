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Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах - РИА Новости, 01.01.2025
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17:47 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах - РИА Новости, 01.01.2025
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:47:00+03:00
2025-01-01T17:47:00+03:00
россия
владимир путин
российская государственная детская библиотека
российское общество "знание"
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Минкультуры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" провести анализ потребности библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации и обслуживающих детей, в кадрах и необходимом оснащении (включая комплектование библиотечных фондов и предоставление новых помещений)", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 апреля. Кроме этого, Российскому обществу "Знание" совместно с Администрацией президента РФ рекомендовано подготовить при участии Минпросвещения и заинтересованных региональных властей и представить предложения по возрождению практики реализации чтецких программ в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также представить предложения по организации и проведению молодёжной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" (в том числе в рамках проекта "Знание. Игра"). Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
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россия, владимир путин, российская государственная детская библиотека , российское общество "знание"
Россия, Владимир Путин, Российская государственная детская библиотека , Российское общество "Знание"
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах

Путин поручил провести анализ потребности детских библиотек в кадрах и оснащении

© Фото : Министерство культуры Алтайского края Библиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : Министерство культуры Алтайского края
Библиотека . Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Минкультуры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" провести анализ потребности библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации и обслуживающих детей, в кадрах и необходимом оснащении (включая комплектование библиотечных фондов и предоставление новых помещений)", - говорится в документе.
Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 апреля.
Кроме этого, Российскому обществу "Знание" совместно с Администрацией президента РФ рекомендовано подготовить при участии Минпросвещения и заинтересованных региональных властей и представить предложения по возрождению практики реализации чтецких программ в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также представить предложения по организации и проведению молодёжной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" (в том числе в рамках проекта "Знание. Игра").
Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
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РоссияВладимир ПутинРоссийская государственная детская библиотекаРоссийское общество "Знание"
 
 
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