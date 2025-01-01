https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html

Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах

Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах - РИА Новости, 01.01.2025

Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах

Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:47:00+03:00

2025-01-01T17:47:00+03:00

2025-01-01T17:47:00+03:00

россия

владимир путин

российская государственная детская библиотека

российское общество "знание"

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Минкультуры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" провести анализ потребности библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации и обслуживающих детей, в кадрах и необходимом оснащении (включая комплектование библиотечных фондов и предоставление новых помещений)", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 апреля. Кроме этого, Российскому обществу "Знание" совместно с Администрацией президента РФ рекомендовано подготовить при участии Минпросвещения и заинтересованных региональных властей и представить предложения по возрождению практики реализации чтецких программ в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также представить предложения по организации и проведению молодёжной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" (в том числе в рамках проекта "Знание. Игра"). Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российская государственная детская библиотека , российское общество "знание"