https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992253913.html
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах - РИА Новости, 01.01.2025
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:47:00+03:00
2025-01-01T17:47:00+03:00
2025-01-01T17:47:00+03:00
россия
владимир путин
российская государственная детская библиотека
российское общество "знание"
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ потребности региональных детских библиотек в кадрах и необходимом оснащении, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации совместно с Минкультуры России и при участии федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российская государственная детская библиотека" провести анализ потребности библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации и обслуживающих детей, в кадрах и необходимом оснащении (включая комплектование библиотечных фондов и предоставление новых помещений)", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 апреля. Кроме этого, Российскому обществу "Знание" совместно с Администрацией президента РФ рекомендовано подготовить при участии Минпросвещения и заинтересованных региональных властей и представить предложения по возрождению практики реализации чтецких программ в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также представить предложения по организации и проведению молодёжной интеллектуальной игры "Скажи по-русски" (в том числе в рамках проекта "Знание. Игра"). Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 октября.
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская государственная детская библиотека , российское общество "знание"
Россия, Владимир Путин, Российская государственная детская библиотека , Российское общество "Знание"
Путин предложил проанализировать потребности детских библиотек в регионах
Путин поручил провести анализ потребности детских библиотек в кадрах и оснащении