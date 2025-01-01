https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:43:00+03:00
2025-01-01T16:43:00+03:00
2025-01-01T17:01:00+03:00
владимир путин
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России: представить предложения по модернизации школьных библиотек, проведению на системной основе мероприятий по комплектованию их фондов, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-библиотекарей", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Владимир Путин, Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек
Путин поручил Минпросвещения представить идеи по модернизации школьных библиотек