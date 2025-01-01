https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html

Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек

Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025

Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:43:00+03:00

2025-01-01T16:43:00+03:00

2025-01-01T17:01:00+03:00

владимир путин

россия

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России: представить предложения по модернизации школьных библиотек, проведению на системной основе мероприятий по комплектованию их фондов, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-библиотекарей", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов