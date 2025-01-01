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Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025
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16:43 01.01.2025 (обновлено: 17:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992246493.html
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:43:00+03:00
2025-01-01T17:01:00+03:00
владимир путин
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минпросвещения России: представить предложения по модернизации школьных библиотек, проведению на системной основе мероприятий по комплектованию их фондов, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-библиотекарей", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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владимир путин, россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов
Владимир Путин, Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Сергей Кравцов
Путин ждет от Минпросвещения предложений по модернизации школьных библиотек

Путин поручил Минпросвещения представить идеи по модернизации школьных библиотек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольная библиотека
Школьная библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по модернизации школьных библиотек.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
«
"Минпросвещения России: представить предложения по модернизации школьных библиотек, проведению на системной основе мероприятий по комплектованию их фондов, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-библиотекарей", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 мая 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек
Вчера, 16:34
 
Владимир ПутинРоссияОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей Кравцов
 
 
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