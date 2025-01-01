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Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025
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16:34 01.01.2025 (обновлено: 17:00 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек
Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:34:00+03:00
2025-01-01T17:00:00+03:00
владимир путин
россия
российский книжный союз
ольга любимова
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и школьных библиотек.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России при участии Российского книжного союза, иных заинтересованных организаций и представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и школьных библиотек", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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владимир путин, россия, российский книжный союз, ольга любимова, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Владимир Путин, Россия, Российский Книжный Союз, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Путин дал поручения по обновлению фондов школьных библиотек

Путин поручил представить идеи по обновлению фондов детских и школьных библиотек

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Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и школьных библиотек.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
«
"Минкультуры России подготовить совместно с Минпросвещения России при участии Российского книжного союза, иных заинтересованных организаций и представить предложения по учреждению специальной программы обновления библиотечных фондов детских и школьных библиотек", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 марта 2025 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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Владимир ПутинРоссияРоссийский Книжный СоюзОльга ЛюбимоваСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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