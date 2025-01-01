https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992268600.html

Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника

Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025

Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника

Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T21:27:00+03:00

2025-01-01T21:27:00+03:00

2025-01-01T22:25:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв — РИА Новости. Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах", — написал он в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор. Военные продолжают отражать вражескую атаку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

ростовская область, рэб, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф