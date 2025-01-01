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Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 01.01.2025 (обновлено: 22:25 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/bespilotniki-1992268600.html
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:27:00+03:00
2025-01-01T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
рэб
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв — РИА Новости. Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.&quot;Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор. Военные продолжают отражать вражескую атаку.
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ростовская область, рэб, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, РЭБ, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника

Слюсарь: средства радиоэлектронной борьбы подавили в Ростовской области три БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв — РИА Новости. Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«

"Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах", — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор. Военные продолжают отражать вражескую атаку.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРЭБУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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