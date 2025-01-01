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Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника - РИА Новости, 01.01.2025
Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:27:00+03:00
2025-01-01T21:27:00+03:00
2025-01-01T22:25:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 янв — РИА Новости. Три БПЛА уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь."Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах", — написал он в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил губернатор. Военные продолжают отражать вражескую атаку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Ростовской областью обезвредили три беспилотника
Слюсарь: средства радиоэлектронной борьбы подавили в Ростовской области три БПЛА