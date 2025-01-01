https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992263409.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025

Над Брянской областью сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:57:00+03:00

2025-01-01T19:57:00+03:00

2025-01-01T19:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)