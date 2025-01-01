https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992263409.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
Над Брянской областью сбили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:57:00+03:00
2025-01-01T19:57:00+03:00
2025-01-01T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили беспилотник
Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью беспилотник самолетного типа