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В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
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09:50 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992213488.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
В Брянской области уничтожили беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:50:00+03:00
2025-01-01T09:50:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз. Ранее утром в среду он также сообщал об одном уничтоженном БПЛА самолетного типа в небе над регионом.
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992140102.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
Ранее утром в среду он также сообщал об одном уничтоженном БПЛА самолетного типа в небе над регионом.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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