https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992213488.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025
В Брянской области уничтожили беспилотник
Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:50:00+03:00
2025-01-01T09:50:00+03:00
2025-01-01T09:50:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз. Ранее утром в среду он также сообщал об одном уничтоженном БПЛА самолетного типа в небе над регионом.
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992140102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник, пострадавших нет