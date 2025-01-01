https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992213488.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 01.01.2025

В Брянской области уничтожили беспилотник

Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:50:00+03:00

2025-01-01T09:50:00+03:00

2025-01-01T09:50:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз. Ранее утром в среду он также сообщал об одном уничтоженном БПЛА самолетного типа в небе над регионом.

https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992140102.html

брянская область

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Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)