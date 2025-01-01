https://ria.ru/20250101/bespilotnik-1992211020.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:54:00+03:00

2025-01-01T08:54:00+03:00

2025-01-01T08:54:00+03:00

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250101/khinshteyn-1992203661.html

брянская область

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2025

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)