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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 01.01.2025
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:54:00+03:00
2025-01-01T08:54:00+03:00
2025-01-01T08:54:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз в Telegram-канале.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью