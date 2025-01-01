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Бойцы ВС России уничтожили дрон ВСУ на Каховском направлении
Бойцы ВС России уничтожили дрон ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости, 01.01.2025
Бойцы ВС России уничтожили дрон ВСУ на Каховском направлении
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на каховском... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T05:02:00+03:00
2025-01-01T05:02:00+03:00
2025-01-01T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 янв - РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" российской группировки войск "Днепр" уничтожил беспилотный летательный аппарат украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства расчетом ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" была обнаружена и захвачена на сопровождение принадлежавшая украинской армии воздушная цель, которая двигалась в направлении наших войск. Начальником расчета было принято незамедлительное решение об уничтожении цели. Расчет ЗРК выполнил пуск зенитной управляемой ракеты, поразил беспилотный летательный аппарат противника, выполнявший аэроразведку позиций наших войск", - сообщили в военном ведомстве. В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Днепр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов ВСУ, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха наших позиций и мирное население, отметили в МО.
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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России уничтожили дрон ВСУ на Каховском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М2" уничтожил беспилотник ВСУ на Каховском направлении