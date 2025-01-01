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ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт - РИА Новости, 01.01.2025
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19:16 01.01.2025 (обновлено: 19:25 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/bayden-1992260995.html
ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт
ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт - РИА Новости, 01.01.2025
ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт
Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:16:00+03:00
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
в мире
новый орлеан
сша
джо байден
фбр
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт."ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма... Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее выяснить, что произошло, и гарантировать, что никакой угрозы не осталось", - говорится в заявлении.Действующий президент выразил соболезнования семьям погибших в инциденте.По официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибло и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, ранее заявили в полиции.Ранее ФБР не рассматривало наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку.
https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, в мире, новый орлеан, сша, джо байден, фбр
Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, В мире, Новый Орлеан, США, Джо Байден, ФБР
ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт

Байден: ФБР расследует наезд авто на толпу в Нового Орлеане как акт терроризма

© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт.
"ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма... Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее выяснить, что произошло, и гарантировать, что никакой угрозы не осталось", - говорится в заявлении.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Действующий президент выразил соболезнования семьям погибших в инциденте.
По официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибло и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, ранее заявили в полиции.
Ранее ФБР не рассматривало наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Наезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеВ миреНовый ОрлеанСШАДжо БайденФБР
 
 
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