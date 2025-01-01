https://ria.ru/20250101/bayden-1992260995.html

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт - РИА Новости, 01.01.2025

ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как теракт

Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:16:00+03:00

2025-01-01T19:16:00+03:00

2025-01-01T19:25:00+03:00

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в городе Новый Орлеан как террористический акт."ФБР берет на себя руководство расследованием и расследует этот инцидент как акт терроризма... Я поручил своей команде обеспечить наличие всех ресурсов пока федеральные, государственные и местные правоохранительные органы усердно работают над тем, чтобы как можно быстрее выяснить, что произошло, и гарантировать, что никакой угрозы не осталось", - говорится в заявлении.Действующий президент выразил соболезнования семьям погибших в инциденте.По официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибло и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, ранее заявили в полиции.Ранее ФБР не рассматривало наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку.

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https://ria.ru/20250101/zakharova-1992255816.html

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