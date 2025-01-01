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В Турции могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров - РИА Новости, 01.01.2025
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Туризм
 
11:52 01.01.2025 (обновлено: 11:55 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/banki-1992223069.html
В Турции могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров
В Турции могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров - РИА Новости, 01.01.2025
В Турции могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров
Турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:52:00+03:00
2025-01-01T11:55:00+03:00
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. Сообщения по этой теме появились в социальных сетях в канун Нового года. По данным туроператоров, опрошенных РИА Новости, туристы зачастую сами заинтересованы в том, чтобы оплачивать услуги наличными, так как торговцы при таком варианте оплаты идут на скидки. "Такой вариант обсуждается, есть запросы от представителей различных секторов, в том числе от туристического. Такая возможность есть", - сказал собеседник агентства, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения. Турецкая газета Sözcü, в свою очередь, сообщает, что банки могут увеличить лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (TL) (565 долларов по курсу), причиной является временная приостановка Центральным банком печатания банкнот. "Лимиты на снятие денег в день, которые в настоящее время варьируются между 10 и 15 тысячами TL, в новом году будут увеличены во многих банках до 15-20 тысяч TL. По словам источников в банковском секторе, тот факт, что Центральный банк Турецкой Республики на некоторое время приостановил возможность печатать новые банкноты, заставит банки изменить свои лимиты на снятие денег с 1 января 2025 года", - уточнило издание.
https://ria.ru/20250101/turisty-1992206070.html
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турция, новости - туризм
Туризм, Турция, Новости - Туризм
В Турции могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров

Турецкие банки могут увеличить лимит на снятие наличных по запросу туроператоров

© Sputnik | Перейти в медиабанкДевушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле
Девушка с картой Мир у банкоматов в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Девушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Турецкие банки намерены увеличить лимит на снятие наличных денег в банкоматах после запросов, в том числе от туроператоров, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Сообщения по этой теме появились в социальных сетях в канун Нового года. По данным туроператоров, опрошенных РИА Новости, туристы зачастую сами заинтересованы в том, чтобы оплачивать услуги наличными, так как торговцы при таком варианте оплаты идут на скидки.
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"Такой вариант обсуждается, есть запросы от представителей различных секторов, в том числе от туристического. Такая возможность есть", - сказал собеседник агентства, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения.
Турецкая газета Sözcü, в свою очередь, сообщает, что банки могут увеличить лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (TL) (565 долларов по курсу), причиной является временная приостановка Центральным банком печатания банкнот.
"Лимиты на снятие денег в день, которые в настоящее время варьируются между 10 и 15 тысячами TL, в новом году будут увеличены во многих банках до 15-20 тысяч TL. По словам источников в банковском секторе, тот факт, что Центральный банк Турецкой Республики на некоторое время приостановил возможность печатать новые банкноты, заставит банки изменить свои лимиты на снятие денег с 1 января 2025 года", - уточнило издание.
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