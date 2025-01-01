В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие
В Новом Орлеане водитель на грузовике въехал в толпу, есть погибшие
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS.
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"В среду утром (по местному времени. — Прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.
Место проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео очевидца
Место проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео очевидца
Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
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"По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", — уточнил телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти.
© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Злоумышленника пока не задержали.
При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.
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