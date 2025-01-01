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В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2025
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14:40 01.01.2025 (обновлено: 18:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/avtomobil-1992232734.html
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2025
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие
Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:40:00+03:00
2025-01-01T18:01:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS."В среду утром (по местному времени. — Прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь."По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", — уточнил телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти.Злоумышленника пока не задержали.При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.
https://ria.ru/20250101/politsiya-1992208566.html
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Кадры с места трагедии в Новом Орлеане
Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News.
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в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие

В Новом Орлеане водитель на грузовике въехал в толпу, есть погибшие

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS.
«
"В среду утром (по местному времени. — Прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.
Место проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео очевидца
Место проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Место проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео очевидца
Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
«
"По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", — уточнил телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти.
© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Злоумышленника пока не задержали.
При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.
Сотрудник полиции в центре Окленда, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Вчера, 07:52
 
В миреНовый ОрлеанСШАНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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