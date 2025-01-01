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В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2025

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, есть погибшие

Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:40:00+03:00

2025-01-01T14:40:00+03:00

2025-01-01T18:01:00+03:00

в мире

новый орлеан

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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь, предварительно, есть погибшие, сообщил телеканал CBS."В среду утром (по местному времени. — Прим. ред.) поступили сообщения о многочисленных погибших после того, как автомобиль въехал в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана", — указано в материале.Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь."По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", — уточнил телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти.Злоумышленника пока не задержали.При этом его действия, вероятно, были преднамеренными. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР из-за инцидента.

https://ria.ru/20250101/politsiya-1992208566.html

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Кадры с места трагедии в Новом Орлеане Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News. 2025-01-01T14:40 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане