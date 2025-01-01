https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину

Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину - РИА Новости, 01.01.2025

Минэнерго Австрии прокомментировало завершение транзита газа через Украину

Снабжение газом Австрии по-прежнему гарантировано, несмотря на завершение транзита газа через Украину, заявило минэнерго республики. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T11:02:00+03:00

2025-01-01T11:02:00+03:00

2025-01-01T11:03:00+03:00

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ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Снабжение газом Австрии по-прежнему гарантировано, несмотря на завершение транзита газа через Украину, заявило минэнерго республики. Как отметило ведомство, транзит газа из России через Украину был прекращен в связи с истечением срока действия транзитного контракта, и об этом шаге было объявлено заранее. "Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ. Это позволило компенсировать ограничения в поставках. Поставки в Австрию по-прежнему гарантированы", - говорится в релизе минэнерго Австрии. По данным ведомства, на 30 декабря 2024 года уровень газа в хранилищах республики составлял 78,53%. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию. Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.

https://ria.ru/20250101/ekspert-1992213907.html

https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

https://ria.ru/20250101/aggm-1992208973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австрия, украина, словакия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), нафтогаз украины, турецкий поток, в мире