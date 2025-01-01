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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:09:00+03:00
2025-01-01T22:09:00+03:00
2025-01-01T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - осколочные ранения живота и предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие
Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранены 2 человека