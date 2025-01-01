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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 01.01.2025 (обновлено: 22:13 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/ataka-1992271145.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие
Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T22:09:00+03:00
2025-01-01T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - осколочные ранения живота и предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранены 2 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - осколочные ранения живота и предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковУкраина
 
 
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