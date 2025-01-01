https://ria.ru/20250101/ataka-1992271145.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2025

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, есть пострадавшие

Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T22:09:00+03:00

2025-01-01T22:09:00+03:00

2025-01-01T22:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки украинского дрона на движущийся автомобиль в Волоконовском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В Волоконовском районе на участке автодороги Шаховка - Тишанка вражеский беспилотник ударил по движущемуся легковому автомобилю. Бойцы самообороны передали двоих пострадавших бригаде скорой помощи. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго - осколочные ранения живота и предплечья", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что медики транспортируют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина