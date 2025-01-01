https://ria.ru/20250101/anapa-1992233455.html

В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег

В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег - РИА Новости, 01.01.2025

В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег

На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T14:48:00+03:00

2025-01-01T14:48:00+03:00

2025-01-01T16:04:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани. "Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. <...> Выбросы в зависимости от участков разного характера — от небольших до достаточно крупных", — говорится в заявлении.Уточняется, что в Темрюкском районе новых загрязнений нет. По данным властей, общая протяженность территории, где проводятся работы, составляет 63 километра. Из них 19 километров в Темрюкском районе, а 44 — в Анапе. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html

https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе