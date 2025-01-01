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В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег - РИА Новости, 01.01.2025
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14:48 01.01.2025 (обновлено: 16:04 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/anapa-1992233455.html
В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег
В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег - РИА Новости, 01.01.2025
В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег
На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:48:00+03:00
2025-01-01T16:04:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани. &quot;Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. &lt;...&gt; Выбросы в зависимости от участков разного характера — от небольших до достаточно крупных&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что в Темрюкском районе новых загрязнений нет. По данным властей, общая протяженность территории, где проводятся работы, составляет 63 километра. Из них 19 километров в Темрюкском районе, а 44 — в Анапе. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241231/ptitsy-1992138395.html
https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html
анапа
темрюкский район
керченский пролив
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег

В Анапе после шторма произошли новые выбросы мазута на берег

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на побережье Анапы
Волонтеры собирают мазут на побережье Анапы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на побережье Анапы
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КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани.
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"Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. <...> Выбросы в зависимости от участков разного характера — от небольших до достаточно крупных", — говорится в заявлении.

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31 декабря 2024, 10:17
Уточняется, что в Темрюкском районе новых загрязнений нет.
По данным властей, общая протяженность территории, где проводятся работы, составляет 63 километра. Из них 19 километров в Темрюкском районе, а 44 — в Анапе.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Вчера, 14:45
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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