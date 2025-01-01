В Анапе произошли новые выбросы мазута на берег
В Анапе после шторма произошли новые выбросы мазута на берег
Волонтеры собирают мазут на побережье Анапы
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 янв — РИА Новости. На побережье Анапы выявили новые выбросы нефтепродуктов, сообщили в оперштабе Кубани.
«
"Ночной шторм с 31 декабря 2024 на 1 января 2025-го выбросил новые порции мазута на пляжи Анапы. <...> Выбросы в зависимости от участков разного характера — от небольших до достаточно крупных", — говорится в заявлении.
Более 1,6 тысячи птиц спасли на Кубани после разлива мазута в Черном море
31 декабря 2024, 10:17
Уточняется, что в Темрюкском районе новых загрязнений нет.
По данным властей, общая протяженность территории, где проводятся работы, составляет 63 километра. Из них 19 километров в Темрюкском районе, а 44 — в Анапе.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На борту в общей сложности находились 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из них в море вытекло около 40%.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают несколько центров по спасению животных, пострадавших от мазута.