Рейтинг@Mail.ru
Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 01.01.2025 (обновлено: 08:14 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/aggm-1992208973.html
Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились
Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились - РИА Новости, 01.01.2025
Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились
Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, в среду к 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск)... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:09:00+03:00
2025-01-01T08:14:00+03:00
экономика
австрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, в среду к 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) снизились до 0,28 ГВт·ч в час (около 0,03 млн куб. м в час), но полностью не прекратились, следует из данных, опубликованных на платформе AGGM (AGGM Austrian Gas Grid Management), предоставляющей данные о газовом рынке республики.Для сравнения: 31 декабря на 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) поставки газа через Баумгартен составляли 5,4 ГВт в час (около 0,5 млн куб. м в час).Как говорилось в отчете AGGM по текущей ситуации на 31 декабря на 19.30 (21.30 мск), во вторник регистрации объемов импорта в Баумгартен от участников рынка показывали "значительное снижение по сравнению с уровнем последних недель". При этом авторы отчета указывали, что 1 января 2025 года объем регистрации импорта в Баумгартене "показывает значение, близкое к нулю".Российский газ поступал в крупный европейский хаб Баумгартен, расположенный в федеральной земле республики Нижняя Австрия. С этой площадки голубое топливо поступает и в другие страны Европейского союза. Возможность поставлять газ на этот хаб позволял транзит через территорию Украины.Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене расположен на границе Австрии со Словакией. Он представляет собой международную площадку для торговли газом и входит в тройку крупнейших в Европе.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в предыдущем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
https://ria.ru/20241231/gaz-1992181570.html
https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html
https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия, россия
Экономика, Австрия, Россия
Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились

AGGM: поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене к 8:00 мск снизились

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, в среду к 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) снизились до 0,28 ГВт·ч в час (около 0,03 млн куб. м в час), но полностью не прекратились, следует из данных, опубликованных на платформе AGGM (AGGM Austrian Gas Grid Management), предоставляющей данные о газовом рынке республики.
Для сравнения: 31 декабря на 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) поставки газа через Баумгартен составляли 5,4 ГВт в час (около 0,5 млн куб. м в час).
Трубопровод газохранилища - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Заявка на транзит российского газа через Украину упала до нуля
Вчера, 18:26
Как говорилось в отчете AGGM по текущей ситуации на 31 декабря на 19.30 (21.30 мск), во вторник регистрации объемов импорта в Баумгартен от участников рынка показывали "значительное снижение по сравнению с уровнем последних недель". При этом авторы отчета указывали, что 1 января 2025 года объем регистрации импорта в Баумгартене "показывает значение, близкое к нулю".
Российский газ поступал в крупный европейский хаб Баумгартен, расположенный в федеральной земле республики Нижняя Австрия. С этой площадки голубое топливо поступает и в другие страны Европейского союза. Возможность поставлять газ на этот хаб позволял транзит через территорию Украины.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене расположен на границе Австрии со Словакией. Он представляет собой международную площадку для торговли газом и входит в тройку крупнейших в Европе.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Словакии предупредили о последствиях остановки транзита газа Украиной
Вчера, 17:26
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в предыдущем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.
По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение
26 декабря 2024, 08:00
 
ЭкономикаАвстрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала