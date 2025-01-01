https://ria.ru/20250101/aggm-1992208973.html

Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились

Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились - РИА Новости, 01.01.2025

Поставки газа в Австрию через хаб в Баумгартене снизились

Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, в среду к 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск)... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:09:00+03:00

2025-01-01T08:09:00+03:00

2025-01-01T08:14:00+03:00

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австрия

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ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Поставки газа через крупнейший хаб Австрии Баумгартен, предназначенный для импорта из России, в среду к 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) снизились до 0,28 ГВт·ч в час (около 0,03 млн куб. м в час), но полностью не прекратились, следует из данных, опубликованных на платформе AGGM (AGGM Austrian Gas Grid Management), предоставляющей данные о газовом рынке республики.Для сравнения: 31 декабря на 6.00 по центральноевропейскому времени (08.00 мск) поставки газа через Баумгартен составляли 5,4 ГВт в час (около 0,5 млн куб. м в час).Как говорилось в отчете AGGM по текущей ситуации на 31 декабря на 19.30 (21.30 мск), во вторник регистрации объемов импорта в Баумгартен от участников рынка показывали "значительное снижение по сравнению с уровнем последних недель". При этом авторы отчета указывали, что 1 января 2025 года объем регистрации импорта в Баумгартене "показывает значение, близкое к нулю".Российский газ поступал в крупный европейский хаб Баумгартен, расположенный в федеральной земле республики Нижняя Австрия. С этой площадки голубое топливо поступает и в другие страны Европейского союза. Возможность поставлять газ на этот хаб позволял транзит через территорию Украины.Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене расположен на границе Австрии со Словакией. Он представляет собой международную площадку для торговли газом и входит в тройку крупнейших в Европе.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в предыдущем году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".

https://ria.ru/20241231/gaz-1992181570.html

https://ria.ru/20241231/slovakija-1992176658.html

https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, австрия, россия