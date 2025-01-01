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Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта - РИА Новости, 01.01.2025
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20:46 01.01.2025 (обновлено: 22:34 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/aes-1992265333.html
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта - РИА Новости, 01.01.2025
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта
Энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области отключили для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании, сообщила РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:46:00+03:00
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воронежская область
нововоронежская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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ТУЛА, 1 янв — РИА Новости. Энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области отключили для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании, сообщила пресс-служба АЭС."Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", — говорится в заявлении.Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено. Радиационный фон в районе станции находится в норме.По данным пресс-службы электростанции, действующими остаются энергоблоки №4, №5 и №6, которые несут суммарную нагрузку 2191 МВт.
https://ria.ru/20241231/rosatom-1992139430.html
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воронежская область, нововоронежская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Воронежская область, Нововоронежская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта

На Нововоронежской АЭС отключили энергоблок №7 для проведения ремонта

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкНововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Нововоронежская АЭС. Архивное фото
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ТУЛА, 1 янв — РИА Новости. Энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области отключили для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании, сообщила пресс-служба АЭС.
"Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", — говорится в заявлении.
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Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено. Радиационный фон в районе станции находится в норме.
По данным пресс-службы электростанции, действующими остаются энергоблоки №4, №5 и №6, которые несут суммарную нагрузку 2191 МВт.
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Воронежская областьНововоронежская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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