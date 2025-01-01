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В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 01.01.2025
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21:36 01.01.2025 (обновлено: 22:36 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/aeroport-1992269489.html
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 01.01.2025
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.01.2025
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россия
калуга
пенза
саранск
саратов
международная организация гражданской авиации
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Уточняется, что в Калужском аэропорту ограничения ввели в 20:36 мск, в воздушных гаванях Пензы, Саранска и Саратова — в 21:00. Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
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россия
калуга
пенза
саранск
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россия, калуга, пенза, саранск, саратов, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Калуга, Пенза, Саранск, Саратов, Международная организация гражданской авиации, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В четырех российских аэропортах временно ввели ограничения на полеты

© iStock.com / AzmanLМужчина с багажом и билетом на самолет
Мужчина с багажом и билетом на самолет - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / AzmanL
Мужчина с багажом и билетом на самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Уточняется, что в Калужском аэропорту ограничения ввели в 20:36 мск, в воздушных гаванях Пензы, Саранска и Саратова — в 21:00. Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
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РоссияКалугаПензаСаранскСаратовМеждународная организация гражданской авиацииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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