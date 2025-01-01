https://ria.ru/20250101/aeroport-1992269489.html

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 01.01.2025

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.01.2025

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россия

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пенза

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международная организация гражданской авиации

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Временные ограничения ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.Уточняется, что в Калужском аэропорту ограничения ввели в 20:36 мск, в воздушных гаванях Пензы, Саранска и Саратова — в 21:00. Аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

https://ria.ru/20241231/vladikavkaz-1992148450.html

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калуга

пенза

саранск

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россия, калуга, пенза, саранск, саратов, международная организация гражданской авиации, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)