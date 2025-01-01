https://ria.ru/20250101/35-1992255334.html

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане выросло до 35

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане выросло до 35 - РИА Новости, 01.01.2025

Число пострадавших при наезде авто на толпу в Новом Орлеане выросло до 35

Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в американском городе Новый Орлеан выросло до 35, заявила в среду местная полиция. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T18:03:00+03:00

2025-01-01T18:03:00+03:00

2025-01-01T18:24:00+03:00

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Число пострадавших при наезде грузовика на толпу в американском городе Новый Орлеан выросло до 35, заявила в среду местная полиция.Ранее телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщал о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших."В общей сложности 10 жертв были объявлены погибшими на месте происшествия. Было установлено, что около 35 жертв получили травмы в связи с этим инцидентом", - говорится в заявлении полиции.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.

https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html

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