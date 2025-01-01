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СМИ раскрыли, чего Украину придется лишить ради завершения конфликта
СМИ раскрыли, чего Украину придется лишить ради завершения конфликта - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ раскрыли, чего Украину придется лишить ради завершения конфликта
Избранному президенту США Дональду Трампу придется согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины ради завершения боевых действий, пишет... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Избранному президенту США Дональду Трампу придется согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины ради завершения боевых действий, пишет 19FortyFive."Трампу, чтобы закончить конфликт на дипломатических условиях, на которые, как говорят россияне, они согласны, придется пойти на сделку, в результате которой будет отдано еще больше украинских территорий, и публично заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО", — говорится в материале.Глава МИД России Сергей Лавров 29 декабря в интервью РИА Новости заявил, что обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь, конец конфликту может положить только реализация предложений президента России Владимира Путина.Он напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта вокруг Украины ранее обозначил Путин, в их числе необходимость принятия конкретных обязательств по обеспечению прав русскоязычных граждан, признания территориальных реалий.
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СМИ раскрыли, чего Украину придется лишить ради завершения конфликта
19FortyFive: Трампу придется согласиться на большие уступки территорий Украиной