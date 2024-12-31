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Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты - РИА Новости, 31.12.2024
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02:17 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/zarplata-1992118233.html
Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты
Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты - РИА Новости, 31.12.2024
Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты
Заставлять работодателей в обязательном порядке выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли целесообразно, рассказала агентству "Прайм" партнер практики... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T02:17:00+03:00
2024-12-31T02:17:00+03:00
общество
bgp litigation
россия
зарплата
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заставлять работодателей в обязательном порядке выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли целесообразно, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.В настоящее время эта выплата является добровольной, исключение — лишь если она прописана в коллективном договоре. &quot;Поскольку любой работодатель ежегодно обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании должны прописать это в своих документах&quot;, — считает юрист.По ее мнению, озвученная недавно инициатива вряд ли найдет поддержку у законодателя. Те, кто имеет возможность вводить дополнительные материальные поощрения, уже это сделали, а те, у кого денег нет, не будут просто так повышать фонд оплаты труда на 8,3 процента. Если это станет обязательным, начнут экономить на других премиях и надбавках, и даже на ДМС для сотрудников.
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общество, bgp litigation, россия, зарплата
Общество, BGP Litigation, Россия, Зарплата
Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты

Юрист Иванова назвала невозможной практику обязательной выплаты 13-й зарплаты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заставлять работодателей в обязательном порядке выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли целесообразно, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.
«

В настоящее время эта выплата является добровольной, исключение — лишь если она прописана в коллективном договоре. "Поскольку любой работодатель ежегодно обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании должны прописать это в своих документах", — считает юрист.

По ее мнению, озвученная недавно инициатива вряд ли найдет поддержку у законодателя. Те, кто имеет возможность вводить дополнительные материальные поощрения, уже это сделали, а те, у кого денег нет, не будут просто так повышать фонд оплаты труда на 8,3 процента. Если это станет обязательным, начнут экономить на других премиях и надбавках, и даже на ДМС для сотрудников.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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