https://ria.ru/20241231/zarplata-1992118233.html

Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты

Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты - РИА Новости, 31.12.2024

Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты

Заставлять работодателей в обязательном порядке выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли целесообразно, рассказала агентству "Прайм" партнер практики... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T02:17:00+03:00

2024-12-31T02:17:00+03:00

2024-12-31T02:17:00+03:00

общество

bgp litigation

россия

зарплата

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Заставлять работодателей в обязательном порядке выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату вряд ли целесообразно, рассказала агентству "Прайм" партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.В настоящее время эта выплата является добровольной, исключение — лишь если она прописана в коллективном договоре. "Поскольку любой работодатель ежегодно обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании должны прописать это в своих документах", — считает юрист.По ее мнению, озвученная недавно инициатива вряд ли найдет поддержку у законодателя. Те, кто имеет возможность вводить дополнительные материальные поощрения, уже это сделали, а те, у кого денег нет, не будут просто так повышать фонд оплаты труда на 8,3 процента. Если это станет обязательным, начнут экономить на других премиях и надбавках, и даже на ДМС для сотрудников.

https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html

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общество, bgp litigation, россия, зарплата