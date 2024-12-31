https://ria.ru/20241231/zapad-1992183775.html

"Вам солгали": на Западе подвели печальный итог 2024 года

"Вам солгали": на Западе подвели печальный итог 2024 года - РИА Новости, 31.12.2024

"Вам солгали": на Западе подвели печальный итог 2024 года

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подвел своеобразный итог 2024 года для населения стран Запада, отметив основные заблуждения, в которые их вводили... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:01:00+03:00

2024-12-31T19:01:00+03:00

2024-12-31T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подвел своеобразный итог 2024 года для населения стран Запада, отметив основные заблуждения, в которые их вводили элиты."Что вы узнали в 2024 году? Вам лгали о помиловании Хантера. Вам лгали о (президенте России Владимире. — Прим. ред.) Путине. Вам лгали о здоровье Байдена. Вам лгали о проигрыше (избранного президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа. Вам лгали о "победе" Украины", — написал он.По словам журналиста, в этом году западному обывателю лгали практически обо всем.Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ.Американский лидер Джо Байден заявлял, что примет любое решение суда против сына и в случае обвинительного приговора не станет использовать свое право помиловать его.В декабре стало известно, что глава Белого дома подписал указ о помиловании своего сына, несмотря на заявления не делать этого. Выигравший президентские выборы Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Как писала газета Guardian, Байден начал склоняться к помилованию сына после победы Трампа на выборах.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представлял вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря противоречивые прогнозы некоторых СМИ и на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах.Во время президентства Байдена США и ЕС ввели множество экономических санкций против России. Западные СМИ постоянно говорили об их эффективности, однако реальность все больше расходилась с этими тезисами.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.На Западе также не раз переходили на личности и оскорбляли президента России. В ходе прямой линии Владимир Путин объяснил, почему не отвечает на хамские высказывания в свой адрес. "Я уже говорил: кто обзывается, тот сам так называется", — сказал он. По словам главы государства, такие высказывания демонстрируют бессилие людей, их произносящих.Также во время прямой линии президент России высказался и об Украине. По словам Путина, Москва готова к диалогу с Киевом без всяких предварительных условий. При этом президент отметил, что Украина не в состоянии изменить положение на поле боя и способна существовать лишь на деньги западных спонсоров.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

https://ria.ru/20241231/tramp-1992178240.html

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