Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ
WSJ: отношения Байдена и Харрис обострились после победы на выборах Трампа
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к администрации.
По данным издания, напряженность в отношениях между Байденом и Харрис, а также их семьями, зародилась еще в период избирательной кампании. В июле Байден, под давлением собственной партии, отказался от участия в выборах, уступив Харрис место во главе списка демократов. Однако поражение партии на выборах, как отмечает WSJ, вызвало критику в адрес президента за "слишком позднее" решение выйти из гонки.
Источники WSJ сообщили, что первая леди США Джилл Байден сохраняет недовольство Харрис еще с 2020 года. Причиной стали высказывания вице-президента во время демократических дебатов, когда та обвинила Байдена в оппозиции федеральным программам по десегрегации в системе образования.
Белый дом на официальном уровне отрицает наличие конфликта. Представители администрации ранее заявляли, что слухи о напряженности между Байденом и Харрис не соответствуют действительности.
Тем не менее, как отмечает WSJ, сотрудники Белого дома описывают атмосферу в администрации за последние недели как "подавленную" и "гнетущую".
Ранее газета Washington Post сообщала, что Байден жалеет о своем решении отказаться от участия в выборах, полагая, что мог бы победить Трампа. Однако эта точка зрения, как отмечалось, не разделяется многими членами его окружения, включая ближайших помощников.