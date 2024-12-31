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Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ - РИА Новости, 31.12.2024
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21:53 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/wsj-1992192918.html
Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ
Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ - РИА Новости, 31.12.2024
Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ
Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:53:00+03:00
2024-12-31T21:53:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к администрации. По данным издания, напряженность в отношениях между Байденом и Харрис, а также их семьями, зародилась еще в период избирательной кампании. В июле Байден, под давлением собственной партии, отказался от участия в выборах, уступив Харрис место во главе списка демократов. Однако поражение партии на выборах, как отмечает WSJ, вызвало критику в адрес президента за "слишком позднее" решение выйти из гонки. Источники WSJ сообщили, что первая леди США Джилл Байден сохраняет недовольство Харрис еще с 2020 года. Причиной стали высказывания вице-президента во время демократических дебатов, когда та обвинила Байдена в оппозиции федеральным программам по десегрегации в системе образования. Белый дом на официальном уровне отрицает наличие конфликта. Представители администрации ранее заявляли, что слухи о напряженности между Байденом и Харрис не соответствуют действительности. Тем не менее, как отмечает WSJ, сотрудники Белого дома описывают атмосферу в администрации за последние недели как "подавленную" и "гнетущую". Ранее газета Washington Post сообщала, что Байден жалеет о своем решении отказаться от участия в выборах, полагая, что мог бы победить Трампа. Однако эта точка зрения, как отмечалось, не разделяется многими членами его окружения, включая ближайших помощников.
https://ria.ru/20241231/tramp-1992178240.html
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в мире, сша, камала харрис, джилл байден, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Камала Харрис, Джилл Байден, Джо Байден, Дональд Трамп
Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ

WSJ: отношения Байдена и Харрис обострились после победы на выборах Трампа

© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к администрации.
По данным издания, напряженность в отношениях между Байденом и Харрис, а также их семьями, зародилась еще в период избирательной кампании. В июле Байден, под давлением собственной партии, отказался от участия в выборах, уступив Харрис место во главе списка демократов. Однако поражение партии на выборах, как отмечает WSJ, вызвало критику в адрес президента за "слишком позднее" решение выйти из гонки.
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Источники WSJ сообщили, что первая леди США Джилл Байден сохраняет недовольство Харрис еще с 2020 года. Причиной стали высказывания вице-президента во время демократических дебатов, когда та обвинила Байдена в оппозиции федеральным программам по десегрегации в системе образования.
Белый дом на официальном уровне отрицает наличие конфликта. Представители администрации ранее заявляли, что слухи о напряженности между Байденом и Харрис не соответствуют действительности.
Тем не менее, как отмечает WSJ, сотрудники Белого дома описывают атмосферу в администрации за последние недели как "подавленную" и "гнетущую".
Ранее газета Washington Post сообщала, что Байден жалеет о своем решении отказаться от участия в выборах, полагая, что мог бы победить Трампа. Однако эта точка зрения, как отмечалось, не разделяется многими членами его окружения, включая ближайших помощников.
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