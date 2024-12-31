https://ria.ru/20241231/wsj-1992192918.html

Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ

Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ - РИА Новости, 31.12.2024

Отношения Байдена и Харрис охладели после поражения на выборах, пишет WSJ

Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T21:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 дек – РИА Новости. Отношения между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис обострились после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к администрации. По данным издания, напряженность в отношениях между Байденом и Харрис, а также их семьями, зародилась еще в период избирательной кампании. В июле Байден, под давлением собственной партии, отказался от участия в выборах, уступив Харрис место во главе списка демократов. Однако поражение партии на выборах, как отмечает WSJ, вызвало критику в адрес президента за "слишком позднее" решение выйти из гонки. Источники WSJ сообщили, что первая леди США Джилл Байден сохраняет недовольство Харрис еще с 2020 года. Причиной стали высказывания вице-президента во время демократических дебатов, когда та обвинила Байдена в оппозиции федеральным программам по десегрегации в системе образования. Белый дом на официальном уровне отрицает наличие конфликта. Представители администрации ранее заявляли, что слухи о напряженности между Байденом и Харрис не соответствуют действительности. Тем не менее, как отмечает WSJ, сотрудники Белого дома описывают атмосферу в администрации за последние недели как "подавленную" и "гнетущую". Ранее газета Washington Post сообщала, что Байден жалеет о своем решении отказаться от участия в выборах, полагая, что мог бы победить Трампа. Однако эта точка зрения, как отмечалось, не разделяется многими членами его окружения, включая ближайших помощников.

https://ria.ru/20241231/tramp-1992178240.html

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