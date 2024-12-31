https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992122632.html

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T04:07:00+03:00

2024-12-31T04:07:00+03:00

2024-12-31T15:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ."В Киеве был слышен взрыв", — говорится в материале, опубликованном в Telegram телеканала "Общественное".Позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в украинской столице. В свою очередь, "Зеркало недели" заявило о взрыве в Киевской области, а также о взрывах в Шостке Сумской области.Воздушная тревога в Киеве объявлена с 2:56 (3:56 мск), в области — с 2:58 (3:58 мск).В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

киев

киевская область

россия

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киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины