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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:07 31.12.2024 (обновлено: 15:55 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vzryvy-1992122632.html
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 31.12.2024
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T04:07:00+03:00
2024-12-31T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.&quot;В Киеве был слышен взрыв&quot;, — говорится в материале, опубликованном в Telegram телеканала &quot;Общественное&quot;.Позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в украинской столице. В свою очередь, "Зеркало недели" заявило о взрыве в Киевской области, а также о взрывах в Шостке Сумской области.Воздушная тревога в Киеве объявлена с 2:56 (3:56 мск), в области — с 2:58 (3:58 мск).В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html
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киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве. 30 мая 2023 года
Работа ПВО в Киеве. 30 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.
«

"В Киеве был слышен взрыв", — говорится в материале, опубликованном в Telegram телеканала "Общественное".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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Позднее СМИ сообщило о повторных взрывах в украинской столице.
В свою очередь, "Зеркало недели" заявило о взрыве в Киевской области, а также о взрывах в Шостке Сумской области.
Воздушная тревога в Киеве объявлена с 2:56 (3:56 мск), в области — с 2:58 (3:58 мск).
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевКиевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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