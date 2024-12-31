https://ria.ru/20241231/vzryv-1992123277.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 31.12.2024

В Киеве прогремели новые взрывы

Новая серия взрывов раздалась в Киеве, а также в Шостке Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T04:24:00+03:00

2024-12-31T04:24:00+03:00

2024-12-31T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

сумская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Новая серия взрывов раздалась в Киеве, а также в Шостке Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ."В Киеве снова прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Общественное".В свою очередь издание "Зеркало недели" сообщило о громких взрывах в Шостке Сумской области.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве объявлена с 02.56 (03.56 мск), в Сумской области - с 01.03 (02.03 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/trevoga-1992115392.html

киев

сумская область

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киев, дмитрий песков, сумская область, россия, вооруженные силы украины