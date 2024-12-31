Рейтинг@Mail.ru
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 31.12.2024 (обновлено: 05:33 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vybory-1992124496.html
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах - РИА Новости, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в ФРГ. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:26:00+03:00
2024-12-31T05:33:00+03:00
в мире
германия
илон маск
франк-вальтер штайнмайер
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в ФРГ."АдГ одержит эпическую победу!" — написал Маск в социальной сети Х. Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html
https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51ea8e829f4bfcb8639d55b4794e9baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, илон маск, франк-вальтер штайнмайер, welt
В мире, Германия, Илон Маск, Франк-Вальтер Штайнмайер, Welt
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах

Илон Маск: АдГ одержит эпическую победу на выборах в ФРГ

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в ФРГ.
«
"АдГ одержит эпическую победу!" — написал Маск в социальной сети Х.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря, 20:08
Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Маск назвал Зеленского чемпионом за "одно из величайших ограблений США"
Вчера, 16:34
 
В миреГерманияИлон МаскФранк-Вальтер ШтайнмайерWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала