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Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах - РИА Новости, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в ФРГ. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:26:00+03:00
2024-12-31T05:26:00+03:00
2024-12-31T05:33:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержит "эпическую" победу на выборах в ФРГ."АдГ одержит эпическую победу!" — написал Маск в социальной сети Х. Ранее Маск в статье для газеты Welt назвал АдГ единственной политической силой Германии, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений издания Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске бундестага и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
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в мире, германия, илон маск, франк-вальтер штайнмайер, welt
В мире, Германия, Илон Маск, Франк-Вальтер Штайнмайер, Welt
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
Илон Маск: АдГ одержит эпическую победу на выборах в ФРГ