https://ria.ru/20241231/vsu-1992156299.html

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках

Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:40:00+03:00

2024-12-31T13:40:00+03:00

2024-12-31T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

андрей алексеенко

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. "Скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по многострадальной больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, ночью ВСУ ударили "по второй школе в Новой Каховки". В пустом здании возник сильный пожар. "Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241231/vsu-1992152766.html

https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, владимир сальдо, мария захарова, вооруженные силы украины