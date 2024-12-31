ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках
Алексеенко: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Алешках в Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
"Скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по многострадальной больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, ночью ВСУ ударили "по второй школе в Новой Каховки". В пустом здании возник сильный пожар.
"Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.