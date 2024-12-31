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ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 31.12.2024 (обновлено: 13:43 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vsu-1992156299.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 31.12.2024
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках
Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:40:00+03:00
2024-12-31T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
владимир сальдо
мария захарова
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. "Скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по многострадальной больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, ночью ВСУ ударили "по второй школе в Новой Каховки". В пустом здании возник сильный пожар. "Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241231/vsu-1992152766.html
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко, владимир сальдо, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко, Владимир Сальдо, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Алешках

Алексеенко: ВСУ ударили по машине скорой помощи в Алешках в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ станции скорой помощи в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Украинские войска ударили по машине скорой помощи в Алешках Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме
13:02
"Скорую", когда она вернулась в Алешки, нацисты уничтожили во время нового удара по многострадальной больнице", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, ночью ВСУ ударили "по второй школе в Новой Каховки". В пустом здании возник сильный пожар.
"Все эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машины "скорой" заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям несмотря ни на что", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках
Вчера, 19:52
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Андрей АлексеенкоВладимир СальдоМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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