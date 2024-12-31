Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме
Сенатор Кастюкевич: атакованная ВСУ больница в Алешках работает в штатном режиме
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Атакованная ВСУ больница в городе Алешки Херсонской области работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
"Больница на данный момент работает в штатном режиме и оказывает необходимые медицинские услуги. Назначен исполняющий обязанности главного врача", - сказал Кастюкевич.
При этом сенатор осудил атаку ВСУ на медработников назвал ее нарушением всех международных и общечеловеческих правил и норм.
"Наши военнослужащие воюют с честью и достоинством. Для нас флаг страны и знамя подразделения - святыни. А враг и законная цель - военные, а не гражданские. Для бандеровцев все наоборот - бьют по мирным гражданам, преследуя стариков и детей, убивая докторов и строителей, устраивая геноцид. У них нет ни воинской чести, ни совести, ни флага", - подчеркнул сенатор.
ВСУ применили дрон при теракте против главврача больницы в Алешках
23 сентября, 21:03