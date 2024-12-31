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Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме - РИА Новости, 31.12.2024
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13:02 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/vsu-1992152766.html
Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме
Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме - РИА Новости, 31.12.2024
Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме
Атакованная ВСУ больница в городе Алешки Херсонской области работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:02:00+03:00
2024-12-31T13:02:00+03:00
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херсонская область
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игорь кастюкевич
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мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Атакованная ВСУ больница в городе Алешки Херсонской области работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность. "Больница на данный момент работает в штатном режиме и оказывает необходимые медицинские услуги. Назначен исполняющий обязанности главного врача", - сказал Кастюкевич. При этом сенатор осудил атаку ВСУ на медработников назвал ее нарушением всех международных и общечеловеческих правил и норм. "Наши военнослужащие воюют с честью и достоинством. Для нас флаг страны и знамя подразделения - святыни. А враг и законная цель - военные, а не гражданские. Для бандеровцев все наоборот - бьют по мирным гражданам, преследуя стариков и детей, убивая докторов и строителей, устраивая геноцид. У них нет ни воинской чести, ни совести, ни флага", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html
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в мире, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, владимир сальдо, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Владимир Сальдо, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Атакованная ВСУ больница в Алешках вернулась к работе в штатном режиме

Сенатор Кастюкевич: атакованная ВСУ больница в Алешках работает в штатном режиме

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на на здание Алешкинской Центральной районной больницы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Атакованная ВСУ больница в городе Алешки Херсонской области работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали дроном здание больницы в Алешках Херсонской области, при этом оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. Главврач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения, его заместитель Василий Борисов погиб. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку очередным циничным и кровавым преступлением киевского режима, который вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность.
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"Больница на данный момент работает в штатном режиме и оказывает необходимые медицинские услуги. Назначен исполняющий обязанности главного врача", - сказал Кастюкевич.
При этом сенатор осудил атаку ВСУ на медработников назвал ее нарушением всех международных и общечеловеческих правил и норм.
"Наши военнослужащие воюют с честью и достоинством. Для нас флаг страны и знамя подразделения - святыни. А враг и законная цель - военные, а не гражданские. Для бандеровцев все наоборот - бьют по мирным гражданам, преследуя стариков и детей, убивая докторов и строителей, устраивая геноцид. У них нет ни воинской чести, ни совести, ни флага", - подчеркнул сенатор.
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В миреХерсонская областьРоссияИгорь КастюкевичВладимир СальдоМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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