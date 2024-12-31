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ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 31.12.2024 (обновлено: 17:23 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vsu-1992136084.html
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева
На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:57:00+03:00
2024-12-31T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
нато
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. &quot;В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но, по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые), прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным&quot;, — заявил собеседник агентства.Лебедев отметил, что удары наносились на одном направлении трижды за утро.Кроме того, в Павлограде российские военные поразили механический завод, где идет сборка ракет. Там же иностранные инструкторы обучают боевиков ВСУ пользоваться военной техникой, поставленной странами НАТО.&quot;Удар был мощный, с детонацией и выбросом пламени&quot;, — уточнил координатор сопротивления.Также серию ударов нанесли в районе приемо-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где, предположительно, собирались беспилотники ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html
https://ria.ru/20241231/trevoga-1992124334.html
https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992126475.html
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киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, НАТО
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева

ВС РФ нанесли серию ударов по юго-восточной окраине Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но, по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые), прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", — заявил собеседник агентства.

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Лебедев отметил, что удары наносились на одном направлении трижды за утро.
Кроме того, в Павлограде российские военные поразили механический завод, где идет сборка ракет. Там же иностранные инструкторы обучают боевиков ВСУ пользоваться военной техникой, поставленной странами НАТО.
«

"Удар был мощный, с детонацией и выбросом пламени", — уточнил координатор сопротивления.

Также серию ударов нанесли в районе приемо-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где, предположительно, собирались беспилотники ВСУ.
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При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей ЛебедевСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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