https://ria.ru/20241231/vsu-1992136084.html

ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева

ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева

На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:57:00+03:00

2024-12-31T09:57:00+03:00

2024-12-31T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

сергей лебедев

служба безопасности украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987069360_0:85:3050:1801_1920x0_80_0_0_82e139896c189aebca3a5b4598c037a4.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но, по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые), прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", — заявил собеседник агентства.Лебедев отметил, что удары наносились на одном направлении трижды за утро.Кроме того, в Павлограде российские военные поразили механический завод, где идет сборка ракет. Там же иностранные инструкторы обучают боевиков ВСУ пользоваться военной техникой, поставленной странами НАТО."Удар был мощный, с детонацией и выбросом пламени", — уточнил координатор сопротивления.Также серию ударов нанесли в районе приемо-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где, предположительно, собирались беспилотники ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

https://ria.ru/20241231/trevoga-1992124334.html

https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992126475.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, нато