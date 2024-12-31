https://ria.ru/20241231/vsu-1992136084.html
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли удары по юго-восточной окраине Киева
На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:57:00+03:00
2024-12-31T09:57:00+03:00
2024-12-31T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
служба безопасности украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987069360_0:85:3050:1801_1920x0_80_0_0_82e139896c189aebca3a5b4598c037a4.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. На юго-восточной окраине Киева ударили, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но, по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые), прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным", — заявил собеседник агентства.Лебедев отметил, что удары наносились на одном направлении трижды за утро.Кроме того, в Павлограде российские военные поразили механический завод, где идет сборка ракет. Там же иностранные инструкторы обучают боевиков ВСУ пользоваться военной техникой, поставленной странами НАТО."Удар был мощный, с детонацией и выбросом пламени", — уточнил координатор сопротивления.Также серию ударов нанесли в районе приемо-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где, предположительно, собирались беспилотники ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html
https://ria.ru/20241231/trevoga-1992124334.html
https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992126475.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987069360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2709e60221512fe6cf0c0c265c71fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, сергей лебедев, служба безопасности украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, Служба безопасности Украины, НАТО