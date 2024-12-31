https://ria.ru/20241231/voennye-1992166301.html

Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным

Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным - РИА Новости, 31.12.2024

Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным

Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:21:00+03:00

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2024-12-31T17:56:00+03:00

россия

камчатка

чукотка

владимир путин

новогоднее обращение президента

общество

новый год

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами", — сказал Путин. Он назвал военных подлинными героями, взявшими на себя великий ратный труд защищать страну и ее народ, добиваться прочных гарантий мира и безопасности.Путин заявил, что россияне гордятся своими военнослужащими и верят в них. Президент подчеркнул, что Россия, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. "Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — заявил Путин.Президент из Кремля обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением, первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил.

https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html

https://ria.ru/20241226/putin-1991540559.html

россия

камчатка

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента, общество, новый год