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Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным - РИА Новости, 31.12.2024
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15:21 31.12.2024 (обновлено: 17:56 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/voennye-1992166301.html
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным - РИА Новости, 31.12.2024
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным
Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2024
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россия
камчатка
чукотка
владимир путин
новогоднее обращение президента
общество
новый год
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами", — сказал Путин. Он назвал военных подлинными героями, взявшими на себя великий ратный труд защищать страну и ее народ, добиваться прочных гарантий мира и безопасности.Путин заявил, что россияне гордятся своими военнослужащими и верят в них. Президент подчеркнул, что Россия, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. "Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — заявил Путин.Президент из Кремля обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением, первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил.
https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html
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россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента, общество, новый год
Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента, Общество, Новый год
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным

Президент Путин выступил с новогодним обращением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам.
"В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами", — сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
16:38
Он назвал военных подлинными героями, взявшими на себя великий ратный труд защищать страну и ее народ, добиваться прочных гарантий мира и безопасности.
Путин заявил, что россияне гордятся своими военнослужащими и верят в них.
Президент подчеркнул, что Россия, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы.
"Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — заявил Путин.
Президент из Кремля обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением, первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россия всегда отвечает зеркально на удары по своей территории, заявил Путин
26 декабря, 20:02
 
РоссияКамчаткаЧукоткаВладимир ПутинНовогоднее обращение президентаОбществоНовый год
 
 
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