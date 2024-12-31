https://ria.ru/20241231/voennye-1992166301.html
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным - РИА Новости, 31.12.2024
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным
Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:21:00+03:00
2024-12-31T15:21:00+03:00
2024-12-31T17:56:00+03:00
россия
камчатка
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владимир путин
новогоднее обращение президента
общество
новый год
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам. "В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами", — сказал Путин. Он назвал военных подлинными героями, взявшими на себя великий ратный труд защищать страну и ее народ, добиваться прочных гарантий мира и безопасности.Путин заявил, что россияне гордятся своими военнослужащими и верят в них. Президент подчеркнул, что Россия, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. "Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — заявил Путин.Президент из Кремля обратился к гражданам России с традиционным новогодним обращением, первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил.
https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html
https://ria.ru/20241226/putin-1991540559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента, общество, новый год
Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента, Общество, Новый год
Путин в новогоднем поздравлении обратился к военным
Президент Путин выступил с новогодним обращением