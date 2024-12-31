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ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 31.12.2024 (обновлено: 12:29 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html
ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине
ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине
Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:42:00+03:00
2024-12-31T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны. &quot;Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома&quot;, — уточнили в ведомстве.Также российские бойцы поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ."Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html
https://ria.ru/20241231/ft-1992144032.html
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине

ВС России нанесли удар по военному аэродрому и предприятию ВПК на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИстребитель СУ-35
Истребитель СУ-35 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны.
«

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", — уточнили в ведомстве.

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Также российские бойцы поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ.
«
"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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