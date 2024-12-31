https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html

ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине

ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России нанесли удар по военному аэродрому на Украине

Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:42:00+03:00

2024-12-31T11:42:00+03:00

2024-12-31T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщило Министерство обороны. "Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", — уточнили в ведомстве.Также российские бойцы поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее пороховые заряды для нужд ВСУ."Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

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Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)