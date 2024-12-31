https://ria.ru/20241231/vmf-1992193287.html
Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году
Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году - РИА Новости, 01.01.2025
Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году
ВМФ России продолжит в 2025 году выполнять задачу военно-морского присутствия в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, и обеспечения... РИА Новости, 01.01.2025
2024-12-31T21:59:00+03:00
2024-12-31T21:59:00+03:00
2025-01-01T01:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. ВМФ России продолжит в 2025 году выполнять задачу военно-морского присутствия в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, и обеспечения безопасности национальных интересов России, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова приводит Минобороны. Он отметил, что демонстрация военно-морского присутствия и демонстрации флага ВМФ остается одной из главных задач флота.Как заявил журналистам Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, всего в 2024 году было выполнено более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону кораблей и судов флота в рамках выполнения задач боевой службы, а общее нахождения сил ВМФ в море составило более 8000 суток. В ходе выполнения моряками поставленных задач вдали от дома география походов охватывала весь Мировой океан. В новом году флот будет и дальше выполнять стоящие перед ним задачи присутствия в различных частях Мирового океана, в том числе в Арктике, с целью защиты национальных интересов России.
https://ria.ru/20241227/armiya-1991609985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, арктика, вмф рф
Безопасность, Россия, Арктика, ВМФ РФ
Главком Моисеев назвал приоритетные задачи ВМФ в 2025 году
Главком Моисеев: присутствие кораблей ВМФ в Мировом океане останется приоритетом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. ВМФ России продолжит в 2025 году выполнять задачу военно-морского присутствия в различных широтах морской и океанской зоны, включая Арктику, и обеспечения безопасности национальных интересов России, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, его слова приводит Минобороны.
Он отметил, что демонстрация военно-морского присутствия и демонстрации флага ВМФ остается одной из главных задач флота.
Как заявил журналистам Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, всего в 2024 году было выполнено более 50 походов в дальнюю океанскую и морскую зону кораблей и судов флота в рамках выполнения задач боевой службы, а общее нахождения сил ВМФ в море составило более 8000 суток. В ходе выполнения моряками поставленных задач вдали от дома география походов охватывала весь Мировой океан.
В новом году флот будет и дальше выполнять стоящие перед ним задачи присутствия в различных частях Мирового океана, в том числе в Арктике, с целью защиты национальных интересов России.